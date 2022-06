MASTER IN GIORNALISMO “WALTER TOBAGI”: IL BANDO 2022/2024

Scuola di giornalismo Walter Tobagi dell’Università Statale di Milano

Le domande per il Master in giornalismo dell’Università Statale di Milano si possono presentare fino al 5 agosto 2022: sono 30 i posti a disposizione. Sono previste 13 borse di studio per i candidati migliori: cinque a copertura totale del costo di iscrizione di 14mila euro, otto a copertura parziale per 7mila euro.

La sede è a Sesto San Giovanni, presso l’Università Statale di Milano – Polo di Mediazione Interculturale e Comunicazione in piazza Indro Montanelli, 4., facilmente raggiungibile dal centro di Milano con la MM1 (linea rossa).

Come partecipare

Per partecipare ai test di ammissione è possibile inviare la propria candidatura entro il 5 agosto autenticandosi sul sito dedicato. Requisiti: possesso di una laurea, almeno triennale, con votazione minima di 90 su 110.

Punteggi aggiuntivi: 1) conoscenza certificata della lingua inglese 2) iscrizione all’albo dei pubblicisti o frequenza di corsi utili all’apprendimento del giornalismo.

I due anni di Master valgono come praticantato, per cui si può sostenere l’esame di Stato per diventare giornalista professionista.

Durante il corso biennale, gli studenti potranno misurarsi con quattro diversi praticantati per avere una formazione completa: testata online, bisettimanale cartaceo, televisione e radio. Nel loro percorso saranno guidati da professionisti con grande esperienza nel settore. E’ inoltre previsto lo svolgimento di due stage al termine di ciascun anno di corso nelle principali testate italiane e internazionali.

Un biennio di formazione teorica e pratica, intensiva e mirata, per preparare i giornalisti di domani

Il Master della Scuola di giornalismo “Walter Tobagi” si rinnova per la sua decima edizione, da ottobre 2022 a ottobre 2024, per un totale di 600 ore di didattica frontale, 30 ore di laboratori speciali, 1.400 ore di attività di praticantato e 800 ore di stage presso redazioni giornalistiche per complessivi 5 mesi nell’arco del biennio.

