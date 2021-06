Trovino, la nuova piattafoma italiana con 7338 cantine presenti nel sito

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Una ricerca Ismea svela che le vendite di vino online delle cantine italiane sono cresciute del 102% nell’ultimo anno. Ormai 1 italiano su 3 compra vino online utilizzando anche specifici motori di ricerca, e l’offerta di enoteche e cantine comprende anche degustazioni virtuali. Gli ultimi due anni hanno segnato una svolta epocale per molti settori, incluso il vitivinicolo. Se già da tempo i consumatori avevano iniziato ad abituarsi all’idea di comprare vino online e farselo spedire direttamente a casa, i lockdown forzati hanno accelerato un processo già in atto ed oggi milioni di persone in tutto il mondo comprano vino online. I mercati più avanzati in questo senso sono Cina, Stati Uniti, Germania e Regno Unito, dove già una percentuale consistente del fatturato del mercato del vino si muove online.

Le enoteche online fatturano sempre di più

Ma l’Italia sta rapidamente recuperando terreno in questo senso. Tra il 2020 e questi primi mesi del 2021 le enoteche online hanno visto crescere il loro fatturato del 80%, o in alcuni casi, lo hanno visto addirittura raddoppiare rispetto al biennio precedente. Le app di vino più popolari contano 50 milioni di iscritti e continua a crescere anche il numero delle nuove enoteche e piattaforme dedicate alla vendita di vino online. Anche i grandi gruppi del settore si stanno muovendo ed investendo nell’e-commerce del vino. È il caso ad esempio di Campari che sta acquisendo quote di alcune start-up sia in Italia che in Francia. E le cantine non stanno più a guardare. L’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ha recentemente effettuato un’indagine coinvolgendo ben 313 imprese vitivinicole italiane. Oltre la metà, ovvero 185 aziende, hanno creato un apposito canale di vendita online in questi ultimi due anni proprio per rispondere a questo cambio di orientamento degli acquisti degli italiani legato alla pandemia di Covid-19. Ed i risultati non si sono fatti attendere. Le vendite di vino online nel 2020 sono cresciute del 102% rispetto al 2019 grazie al fatto che quasi un italiano su tre (27%) nel 2020 ha acquistato vino online.

Le previsioni a stretto giro sono di una ulteriore rapida crescita tanto che il Master of Wine Gabriele Gorelli, primo enologo italiano a conquistare questo prestigioso titolo, prevede che l’80% dei consumatori acquisterà vino e liquori utilizzando il proprio smartphone. Del resto la facilità e la velocità dell’acquisto online sono alcuni dei vantaggi di questo modo di fare shopping, a cui si somma l’offerta enorme: centinaia di cantine e decine di migliaia di bottiglie. Può diventare difficile orientarsi ma ecco che vengono in soccorso i motori di ricerca.

Trovino, startup tutta italiana

Una startup tutta italiana è Trovino, motore di ricerca che si propone come piattaforma completa, utile e comoda per cercare vini in un solo posto avendo a disposizione oltre 82.000 offerte tra cui scegliere e per le quali selezionare la migliore offerta e 7338 cantine presenti nell’indice. La piattaforma, infatti, permette di confrontare il prezzo proposto da diverse enoteche online per la stessa bottiglia, permettendo dunque un gran risparmio. Tra i vini più acquistati online troviamo alcuni grandi classici italiani, come il Chianti, ma vanno fortissimo anche gli spumanti, il Prosecco ed i vini d’élite come Barolo e Barbaresco. Un’ulteriore spinta alla vendita di vino italiano online arriverà poi dai mercati esteri, Stati Uniti e Cina in testa, sempre più interessati ai prodotti nostrani.