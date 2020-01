Milano. Il mare al Giambellino grazie al bar BL’U

Il mare al Giambellino

Il bar BL’U cambia volto a piazza Berlinguer con le sue mostre gratuite. Un regalo al quartiere

Alla bellezza di piazza Berlinguer mancava solo il mare. Per questo al Bar BL’U (acronimo che sta per “Beviamo l’ultimo”) si è deciso di portarne tutto il fascino attraverso l’arte. Due mostre uniche e gratuite, un’iniziativa che si inserisce in un insieme più ampio di attività che portano ad alimentare di nuova linfa il Giambellino, che da tempo sta vivendo un momento di grande vivacità.

Stefano Prina

Così, tra un pranzo e un aperitivo, una merenda e un caffè,a partire dal 31 gennaio e fino al 13 febbraio, sarà possibile ammirare, all’interno dei locali, una prima mostra, dedicata alle opere installazioni dell’artista milanese Stefano Prina: IL MARE AL GIAMBELLINO.

Le mura della sua bottega artigiana, poco distante dal quartiere, si spoglieranno per rivestire il BL’U del fascino di un autentico laboratorio d’arte, quasi una fabbrica del sogno dove prendono forma creazioni straordinarie: sculture dal respiro vintage e ironico, trasfigurate nelle fattezze di pesci e balene di ogni forma e dimensione. In legno e metallo, in materiali di recupero, di rara bellezza.

Stefano Prina, classe 1965, ha studiato al Politecnico di Milano, ma la ricerca della felicità lo ha portato all’arte, che a sua volta lo ha portato a esporre in diverse parti del mondo, inclusa la Cina. Ma stavolta per poterle ammirare basterà un aperitivo al BL’U.

Idee in fuga

Dal 14 febbraio al 27 febbraio, invece, sarà possibile ammirare un’altra mostra dalla forte connotazione sociale. IDEE IN FUGA, infatti, è un progetto di bilancio partecipativo e di crowdfunding civico dove due comunità si incontrano: i detenuti del carcere di Bollate e la comunità dei cittadini “liberi”.

A sostegno del progetto, 50 opere donate da illustratori professionisti per supportare il crowdfounding il cui fine è la realizzazione dei progetti proposti e votati con partecipazione democratica dai detenuti. I cittadini tutti potranno sostenere questa iniziativa, prima e unica nel suo genere, con donazioni e portare a casa un ricordo della mostra.

Ancora una volta ritroviamo il mare e i suoi abitanti tra i soggetti delle opere, ma non solo. Giraffe, uccelli, sbarre e gabbie che si schiudono, arcobaleni che superano muri e distanze, mongolfiere… “Idee in fuga” perché in ogni condizione, anche la più buia, l’uomo possa raggiungere e mantenere uno stato di libertà interiore.

Il Bar BL’U ha virtualmente catturato le opere e le esporrà nelle sue vetrine per consentirne la visione libera a tutta la comunità e per contribuire alla conoscenza e al sostegno di questa importante iniziativa.

Per maggiori info sui progetti presentati e votati dalla comunità dei detenuti e sulle opere in mostra/catalogo rimandiamo ai seguenti link: