Marro Portocervo. L’estate di Porto Cervo è pronta a partire

Marro Portocervo – Food Experience

L’estate di Porto Cervo è pronta a partire; dopo la pandemia la gente ha voglia di divertirsi e nascono nuovi locali e ristoranti, all’interno dei quali è possibile inaugurare, finalmente, la stagione del relax e delle vacanze.

Marro Portocervo

E’ questo il caso di Marro Portocervo, di proprietà dell’imprenditore della ristorazione Alessandro Marro, amico dei vip, appassionato di moda, viaggi, design. Saranno ben due le inaugurazioni, una a giugno e una a luglio, ma la ripartenza è giù una realtà.

Il nuovo tempio del divertimento sorgerà nella sede dell’ex Peyote, discoteca storica della Costa Smeralda e proporrà dinner e after dinner, serate con musica, live show, performance, dj set, artisti che canteranno e suoneranno dal vivo, con sax, o violino, solo per fare qualche esempio. In console si vedranno Andrea Zelletta, Matteo Ricci e Helena Bujor, la musica sarà più soft durante la cena, più ritmata, invece, nell’after dinner.

Mood mediterraneo

Il mood del nuovo locale sarà mediterraneo, con tonalità chiare, in linea con il luogo. Il menu verrà reinterpretato in chiave internazionale per il pubblico che arriverà nella località più trendy della Sardegna. All’interno non mancherà la mostra di quadri dell’artista lombardo Yaroslav Gamolko, pop art atipica e particolare con un quadro che ritrae il titolare con tutti gli articoli scritti e pubblicati su lui e la sua attività. I quadri saranno tutti in vendita per gli amanti dell’arte e gli appassionati.

“Porto Cervo non è mai stata in crisi, resta da sempre una meta ambita da un target alto, che arriva in barca”-sottolinea Alessandro Marro-“partnership con prodotti a km zero, vino sardo, formaggi e carne locali, queste saranno alcune caratteristiche di Marro Porto Cervo. Ovviamente non mancherà il sushi, con piccola area dedicata alla pizzeria e alla panificazione”.

“Il locale avrà due sale interne e una parte esterna verandata e una zona lounge di attesa per tutti coloro che non avendo prenotato, potranno attendere sorseggiando cocktail e assaggiando gli appetizer, sempre in linea con il mood luxury.”

Le celebrities

Molte le celebrities che passeranno di qui, come anche la gente comune , gli amici storici di Marro, i cantanti e sportivi noti al grande pubblico. Chi arriva in barca, poi, potrà usufruire della navetta come servizio per gli yacht e ci sarà anche il catering sulle barche e lo chef a domicilio, sempre con prodotti accuratamente selezionati secondo il mood tipico di Marro Porto Cervo, ma i prezzi non saranno proibitivi, per permettere a tutti di vivere questa food experience.