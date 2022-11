GHEMME (NO): NASCE LA CANTINA LA PIEMONTINA, OLTRE 20 ETTARI DI VIGNETI E 7 ETICHETTE

Un vero e proprio villaggio vitivinicolo

Paolo Brambilla – 14/11/2022 11:51:31

La Piemontina —



Sulle Colline Novaresi la viticoltura ha origini molto antiche che risalgono fino all’epoca pre-romana; è proprio tra i comuni di Sizzano e Ghemme, in questo scrigno di terreni e vigne, che nasce La Piemontina, azienda agricola e cantina vitivinicola nata dal profondo legame che i proprietari hanno stretto con la loro terra.

Con oltre 60 ettari di terreni, 20 ettari di vigneti e 7 etichette in produzione – Ghemme DOCG, Colline Novaresi DOC Vespolina, Colline Novaresi DOC Nebbiolo, Colline Novaresi DOC Rosso, Colline Novaresi DOC Bianco, Grappa Bianca, Grappa Gialla e lo Spumante Brut – La Piemontina opera nel totale rispetto della natura e della stagionalità, grazie alla cura quotidiana dei vigneti e il controllo della filiera produttiva. Nella cantina verrà, inoltre, installato un impianto fotovoltaico per ridurre i costi di gestione e portare avanti un percorso di rispetto e tutela dell’ambiente.

I terreni dei vigneti sono morenici, originati dagli antichi ghiacciai (Morenico – Alluvionale), la superficie è costituita da argille, caolini e tufi. L’argilla, con la tessitura più fine, assorbe l’acqua e la cede gradualmente alle radici. Il caolino – l’argilla bianca che copre le viti con la sua polvere – è in grado di riflettere la luce solare e proteggere chiome e grappoli dagli eccessi termici, nonché prevenire ingiallimenti e scottature. Il tufo è una ricca fonte di minerali: grazie all’unicità dei vitigni, ogni vino è una vera e propria espressione del territorio di provenienza. L’area era tutta coperta da boschi e i terreni, di proprietà di oltre 500 privati, erano abbandonati dalla Seconda Guerra Mondiale, ma per fortuna i diritti di reimpianto non sono andati persi. La Direzione de La Piemontina ha comprato da ognuno un pezzo di terra e attuato un’operazione di bonifica, concimando e coltivando il terreno e riportandolo ad uno stato ottimale.

“Per le nuove generazioni di viticoltori la sfida più complessa è unire l’esperienza e le conoscenze delle generazioni passate con le tecnologie moderne ed avanzate; ed è proprio questo uno dei nostri principali obiettivi: offrire un nuovo approccio al mondo vitivinicolo, attraverso un connubio di tradizione e innovazione, rendendo la Piemontina un crocevia di degustazioni, iniziative culturali e di conoscenza del territorio”, dichiara la fondatrice de La Piemontina.

“Uno dei nostri obiettivi è quello di portare i vini della cantina anche nella GDO, oltre che nelle enoteche e nei ristoranti, e di sbarcare nel medio-lungo termine nei mercati internazionali per esportare l’eccellenza del territorio piemontese oltre confine”, conclude la fondatrice.

Ad oggi, i due vini di base sono il Colline Novaresi DOC Rosso ed il Colline Novaresi DOC Bianco, mentre i vini più importanti sono il Ghemme DOCG e il Colline Novaresi DOC Vespolina. É disponibile anche il Metodo Classico di Erbaluce; nel 2023 uscirà il Metodo Classico Rosato insieme al Colline Novaresi DOC Nebbiolo cobianco e, nel 2024, anche il Ghemme DOCG Riserva ed il passito di Erbaluce.

Le sorprese non finiscono qua: da dicembre 2022, sarà inoltre possibile prenotare e regalare un’esperienza enogastronomica di wine tasting. Il pacchetto include una piacevole passeggiata nei vigneti per raccontare la storia vitivinicola dell’azienda, per poi continuare in cantina, immergendosi nei procedimenti di realizzazione: dalla lavorazione dei terreni, alla vendemmia, fermentazioni e affinamenti fino all’imbottigliamento. Vi sposterete poi nella panoramica sala degustazioni a vetri per degustare vini e grappe, tutto accompagnato da prodotti tipici locali.

Per informazioni

Sito web: https://lapiemontina.com/