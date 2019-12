Tradizionalmente, quando pensiamo a come farcire i nostri spuntini, pensiamo alla maionese e alla senape: sono toppers sandwich standard e classici. Oggi, le opzioni di condimento sono molto più vaste. Dalla senape aromatizzata a una pletora di salse barbecue, le opzioni sono abbondanti e probabilmente un po' confuse. Oltre ai topper, i condimenti vengono utilizzati in cucina per marinare, rendere più morbide i cibi proteici, arricchire il sapore e aggiungere un tocco al palato.

Mentre la maggior parte dei condimenti non fornisce molta nutrizione alla tua dieta, alcuni contengono ingredienti sani come erbe, spezie, grassi salutari e antiossidanti. Ma, indipendentemente dal fatto che tu scelga un condimento sano o non così sano, di solito è saggio non annegare il cibo nelle salse. Invece, attenersi alle dimensioni della porzione.

I condimenti più sani da aggiungere al tuo cibo

I condimenti che sono arrivati ​​all'elenco più sano sono quelli a basso contenuto di calorie e grassi malsani e quelli che sono fatti con ingredienti di qualità, meno elaborati che contengono benefici per la salute.

Salsa Mustard (senape)

La senape ha un contenuto calorico molto basso (solo 5 calorie in un cucchiaino), carboidrati e condimenti senza grassi che possono servire ad amplificare il sapore del cibo aggiungendo un po' di piccante. La maggior parte delle senapi tradizionali, sia gialle che piccanti, sono fatte di aceto distillato, aglio in polvere, semi di senape, polvere di cipolla, sale, spezie e curcuma. Ciò significa che la senape contiene calorie, grassi, proteine ​​e carboidrati trascurabili in una porzione.

Inoltre, studi hanno dimostrato che la curcuma può avere benefici per la salute. La curcuma contiene un composto chiamato curcumina. Studi preclinici suggeriscono che la curcumina può agire come antiossidante e ha proprietà antinfiammatorie, antitumorali e neuroprotettive. La senape aromatizzata, come quella di Digione al miele, può contenere zucchero aggiunto, quindi assicurati di leggere sempre l'etichetta prima di mangiarla.

Le seguenti informazioni nutrizionali sono fornite dall'USDA United States Department of Agriculture per un cucchiaino di senape piccante.

Calorie: 5

Grassi: 0

Sodio: 50 mg

Carboidrati: 0

Fibra: 0

Zuccheri: 0

Proteine: 0

Aceto

Che si tratti di balsamico, vino bianco o sidro di mele, l'aceto può essere utilizzato per preparare tramezzini, condire insalate, contorni e marinare cibi. Questo condimento è praticamente privo di calorie (che vanno da 0 calorie a 10 calorie per cucchiaio) e non contiene sodio. Gli studi hanno dimostrato che l'aceto di mele in particolare può ridurre la glicemia a digiuno nelle persone a rischio di diabete di tipo 2.

Salsa piccante

La salsa piccante, tra cui l'originale Tabasco, è composta da peperoncino rosso, che gli conferisce un sapore speziato. L'aggiunta di spezie al cibo può essere saziante e contribuire a frenare l'appetito e possibilmente ad accelerare il metabolismo. Prova a condire le uova strapazzate, le verdure o i cereali integrali con un pizzico di salsa piccante.

Pico de Gallo (salsa messicana)

Questa salsa a basso contenuto calorico, a basso contenuto di grassi, gustosa e ricca di nutrienti può preparare ogni pasto. Tradizionalmente fatto con pomodori, cipolle, jalapenos e lime, puoi facilmente crearne uno tuo per risparmiare sul sodio. Aggiungi insalata, verdure o proteine ​​con questo per aggiungere sapore. Oppure, immergi semplicemente verdure fresche e crude in esso come spuntino.

Ketchup

Con 20 calorie, 5 grammi di zucchero e 4 grammi di carboidrati in un cucchiaio, il ketchup è un condimento che deve essere controllato, soprattutto per le persone con diabete che seguono una dieta modificata con carboidrati.

Tuttavia, se ci si riesce ad attenere a una porzione ridotta e scegliere un tipo di ketchup che non è fatto con sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, allora può essere incluso in un piano alimentare sano, in particolare se stai sostituendo un prodotto a più alto contenuto calorico come un condimento cremoso o panna acida.

Condimenti non consigliabili

Gli elementi nell'elenco sono ricchi di calorie, sodio, grassi e / o zucchero per una piccola porzione. Se usi questi articoli frequentemente, potresti voler tagliare e provare a sostituirli con uno dei condimenti nell'elenco sano.

Condimento per insalata cremosa

Il condimento per insalate cremose a base di zucchero aggiunto, panna acida, maionese e tuorli d'uovo è ricco di calorie, zucchero e grassi saturi. Una piccola porzione può appesantire su tonnellate di calorie.

Ad esempio, rispetto a un condimento alla vinaigrette, due cucchiai di condimento Caesar cremoso acquistato in negozio contengono 170 calorie e 18 grammi di grassi, rispetto a 90 calorie e 9 grammi di grassi.

Maionese

Il motivo principale per cui la maionese è in questo elenco è perché è estremamente ricco di calorie per una piccola porzione. Sebbene sia composto da ingredienti interi come tuorli d'uovo, olio d'oliva e aceto, un cucchiaio di maionese può costarti 100 calorie e 11 grammi di grassi. E mentre gran parte del grasso è insaturo (il tipo sano), può essere difficile controllare la porzione di questo condimento, che può portare a un apporto calorico eccessivo.

Se stai cercando di controllare il tuo peso, la maionese è un ingrediente facile da omettere dalla tua dieta per ridurre l'apporto calorico complessivo. Sostituisci la maionese con la senape quando topping i panini e usa una piccola quantità di avocado o hummus invece per preparare insalata di tonno o uova.

Salsa barbecue

La salsa barbecue è moderata in calorie, contenente circa 60 in due cucchiai, ma contiene anche una grande quantità di sodio e zucchero in una porzione. La maggior parte dei marchi va da circa 10 a 13 g di zucchero (equivalenti a 3 cucchiaini di zucchero) e da 280 a 350 mg di sodio.

Un altro problema con la salsa barbecue è che la maggior parte delle persone non aderisce alla dimensione della porzione, che è di due cucchiai. Quindi, se stai cercando di controllare l'apporto calorico e di zuccheri e stai per usare la salsa barbecue, cerca di seguire una porzione.

Panna acida

Le calorie e il grasso nella panna acida possono sommarsi rapidamente. Con 60 calorie e 5 grammi di grassi in due cucchiai, questo condimento è uno che può probabilmente farti perdere il tuo budget calorico. Inoltre, circa la metà del grasso presente nella panna acida è satura. Una dieta ricca di grassi saturi è stata collegata a malattie cardiache, colesterolo alto e diabete.

Se stai cercando un buon sostituto della panna acida, prova un cucchiaio o due o yogurt greco semplice magro o magro. Il sapore pungente si adatterà alla tua brama e come bonus, otterrai più calcio (che è buono per le tue ossa), oltre a più proteine ​​riempitive.