Daniele Sottile presenta il libro “Avvinamenti – vino, cibo, emozioni”

—- di Letizia Dehò – Trendiest News —- Daniele Sottile, Sommelier AIS e assaggiatore ONAV, docente della Fondazione Italiana Sommelier e docente di Eataly, presenta alla stampa il suo libro mercoledì 25 novembre alle ore 18.

Moderatore dell’evento sarà Filippo Solibello, giornalista e conduttore RAI, che intervisterà l’autore. All’incontro parteciperanno il Dr. Zanella di Cà Del Bosco, Andrea Farinetti di Fontanafredda, Simone Vizzari di Bellavista, Danilo Drocco di Nino Negri, Alessandro Cellai di Castellare Castelline, Marchesi di Frescobaldi, Tenute Masseto Ornellaia, Altemasi e altri ancora.

Il libro nasce da un progetto a cui hanno aderito le più importanti cantine d’Italia, tra cui Ferrari-Lunelli Antinori, Biondi Santi, Tenuta San Guido Sassicaia, Guido Berlucchi, Feudi di San Gregorio e molte altre.

Parteciperà inoltre Hosam Eldin, presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Lombardia ed il presidente dell’ONAV Italia Vito Intini. Saranno presenti giornalisti di varie testate come Corriere della Sera, su cui oggi è già uscito un articolo sul libro, riviste specializzate, blogger, ed influencer del settore, Chef, Ristoratori ecc… Special guest; Oscar Farinetti. La conferenza su Zoom è solo su invito.

Daniele Sottile, Sommelier AIS e assaggiatore ONAV dal 2003, docente della Fondazione Italiana Sommelier (2016) e docente di Eataly dal 2016, ha collaborato e continua a farlo con i principali enti e istituzioni del settore enogastronomico e non, tra cui scuole, università e biblioteche. Una passione travolgente e un’esperienza quasi ventennale lo hanno portato a varcare palcoscenici di prestigio in mondi come l’alta moda e il design. Organizza e conduce eventi all’interno di e in collaborazione con i migliori ristoranti, grand hotel, teatri e musei. Si definisce un comunicatore del vino, della sua storia, della sua cultura, della sua bellezza e profondità. Avvicinare il mondo del vino al grande pubblico rappresenta, non solo un sogno, ma una vera e propria missione.

AVVINAMENTI – VINO, CIBO, EMOZIONI

Spesso il caso e la giusta dose di entusiasmo sono i migliori ingredienti per decidere di intraprendere una nuova avventura. La genesi di quest’opera è proprio così descritta. Un incontro fortuito e conviviale, circondati da calici e assaggi, dal quale è scaturito un dialogo tra Editore e Autore.

Questo ha portato a un progetto, volto a realizzare un libro con l’intento di essere uno strumento utile e “intrigante” per orientarsi (o piacevolmente perdersi) nel mondo dell’enogastronomia. Il libro si compone di due parti; la prima più didattica per introdurre il lettore, con un linguaggio semplice, frizzante e conciso, al mondo del vino e della gastronomia, presentando i principi base degli abbinamenti.

La seconda parte, più “ludica”, apre lo spazio alla vera e propria applicazione dei principi appena letti. Una guida che aiuta all’abbinamento, casalingo e non, di pietanze e vino; spaziando dai classici piatti dell’enogastronomia nazionale arrivando a piatti stranieri che sono ormai entrati nella nostra quotidianità, spronando alla prova e mettendosi in gioco in prima persona.

La geografia, tratto distintivo di Libreria Geografica, viene declinata nel suo aspetto più appetitoso, in un itinerario coinvolgente tra incontri (e scontri) di sapori, esperienze ed emozioni, percorrendo località, ricette, prodotti ed eccellenze vitivinicole di tutto lo Stivale. A fare da guida la passione, la competenza e la personalità trascinante di Daniele, che solleva il velo sull’arte di accostare le molteplici forme dell’amato nettare dell’uva, fornendo spunti e consigli. Un omaggio a un piacere antico quanto l’uomo: quello della tavola e della compagnia.

Libreria Geografica Via Leonardo da Vinci 18 28100 Novara www.libreriageografica.com info@geo4map.it

Daniele Sottile

Daniele Sottile

“Quando mi è stato chiesto di scrivere un libro sul mondo del vino e dintorni ho pensato che fosse necessario realizzare un qualcosa che potesse diventare un punto di riferimento per il pubblico di appassionati (e non)… molto modesto, lo so. Seppure tentato dall’idea di contribuire con un’ulteriore opera che parlasse esclusivamente di vino, ho immediatamente dirottato l’attenzione su un argomento che credo meriti più spazio. Parlare di abbinamenti è complesso, rischioso, ma molto, molto divertente e coinvolgente. Sono i vini e i cibi prodotti in Italia, le varietà, i territori, le sfumature di colori, i profumi e le sfaccettature di sapori infiniti che mi hanno ispirato.

Inizialmente mi sono documentato partendo dalle guide istituzionali dei grandi vini. Durante il percorso creativo ho poi realizzato che i vini migliori da accostare alle portate gastronomiche in generale, non fossero sempre e comunque quelli complessi, strutturati, perfetti, insomma i Super-vini, ma che fosse invece più giusto accostare ad ogni portata i prodotti più adeguati coerentemente con le indicazioni che troverete all’interno del testo. Da quel momento ho cambiato rotta e mi sono proiettato verso la ricerca di vini di qualità che potessero accompagnare sia la grande occasione sia la tavola di tutti i giorni, passando in rassegna il ventaglio di prodotti come i rosati, i bianchi e rossi frizzanti, le bollicine che credo siano storia del passato presente e futuro, e poi tanti, tantissimi vini dolci e vini speciali. Alla faccia dell’omologazione del gusto!”

Il nostro patrimonio enologico

Importante, durante la stesura dell’opera, è stato il pensiero che il 2020 rimarrà per sempre nella storia come l’anno caratterizzato dall’epidemia del virus Covid-19. L’Italia è stata estremamente ferita sotto molti aspetti, l’enogastronomia è stato uno dei settori maggiormente stravolti, desidero così dare il mio contributo spostando i riflettori verso il nostro patrimonio enologico sottolineando quanto anche le realtà più piccole siano altrettanto importanti e vitali. Il mio intento è quello di farvi “venir voglia” di visitare tutti i produttori (o il maggior numero possibile) dei vini selezionati. Ringrazio le persone che rappresentano le più importanti e storiche Associazioni del mondo della formazione di sommelier e assaggiatori, a cui sono particolarmente legato e riconoscente, grazie a loro e alle loro istituzioni la diffusione del vino in Italia è sempre maggiore e capillare.