A Torino apre “Nonna Cleme”. la corretta alimentazione contro il body shaming

E’ con immenso orgoglio che Valentina Franco comunica che la sua società di Food ha aperto il suo primo punto a Torino, in via Principe Amedeo 41 A, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Valentina Franco è Italian Ceo Awards 2021 On line Marketing by Forbes; Ceo & Co-founder Crea Casa Luxury Living s.r.l. Ceo & founder Quellavalentina Consulting

“Chi siamo? Nonna Cleme, dove è sempre domenica… : una nuova realtà nel cuore di Torino dove si promuove l’#inclusione, la #sostenibilità e la lotta agli sprechi”.

Il concept racconta una cucina anni 50 dove vengono servite pizze in pala classiche e gourmet: a lunga lievitazione, proteiche con pochi grassi grassi (ricetta studiata con l’ausilio di dottori nutrizionisti), senza glutine certificate Aic e vegane.

A casa della nonna tutti sono i benvenuti!

Qui si ascolta solo musica degli anni 40/50 e si usano le buone maniere: sono bandite le discriminazioni, il bullismo, il turpiloquio.

Il nostro piano editoriale, on ed off line, ha lo scopo di divulgare messaggi di #inclusività e di proposizione allo #studio ed alla formazione volta ad elevare la conoscenza del sé. Abbiamo utilizzato volti noti quali la Hack, la Montalcini e la Montessori per dare autorevolezza al copy dei nostri post: “Nella vita non c’e’ nulla da temere, solo da capire”.

La nostra comunicazione promuove la corretta alimentazione contro il fenomeno del body shaming: siamo sponsor di una squadra di volley femminile under 16.

Abbiamo scelto partner aderenti alla nostra carta dei valori; uno tra tutti Estados Cafè che devolve parte del ricavo alla ricerca medico scientifica.

La nonna sostiene il diritto allo studio delle sue giovani nipoti e devolve parte del ricavato per finanziare borse di studio.

Nonna Cleme

“Nonna Cleme era mia nonna” conclude Valentina Franco ” la persona che mi ha cresciuto e mi ha trasmesso tutti i valori. Al di là di tutti i master, gli insegnamenti più preziosi li ho avuti da lei. Il suo esempio mi ha ispirato nella creazione di Nonna Cleme Foundation, un progetto nato due anni e mezzo fa, poi lasciato nel cassetto, e ritirato fuori a metà 2021. Si tratta di una società che si occupa di food, nello specifico pizza al taglio, ma in un’ottica di business model. L’idea è di portare sul mercato un prodotto per tutti, che parli di inclusività, proponendo pizze con impasto tradizionale, con impasto proteico, vegano e senza glutine.