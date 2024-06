Viviane Sassen -SHE- dal 20 settembre al 12 novembre 2017 alla Galleria Sozzani

La Galleria Carla Sozzani – Fondazione Sozzani, presenta “SHE” una mostra delle fotografie di Viviane Sassen. Nata ad Amsterdam nel 1972, da più di vent’anni esplora con il suo lavoro ambiti differenti nella moda, nel ritratto, nelle arti visive, costruendo un suo personale codice visivo.

Pervase da atmosfere misteriose, le fotografie di Viviane Sassen sono spesso segnate da ombre lunghe, silhouettes e contrasti netti. In bilico tra realtà e finzione, sembrano suggerire dimensioni stranianti, impenetrabili, ma che nascono dalla vita quotidiana.

“Nelle mie fotografie credo di riuscire a mostrare quello che succede nella mente della gente”, ha dichiarato a Gup la fotografa.

“Vi chiederete perché le immagini della Sassen siano così coinvolgenti” pubblica sul suo sito il mensile di moda Amica “pensate se non dipenda dal fatto che… sono in grado di leggere nella mente, il luogo dove, in ciascuno di noi, nasce tutto, il mondo compreso”.

Dal 20 settembre al 12 novembre 2017

Viviane Sassen (born 1972) is a Dutch artist living in Amsterdam. She is a photographer who works in both the fashion and fine art world. She is known for her use of geometric shapes, often abstractions of bodies. She has been widely published and exhibited. She was included in the 2011 New Photography exhibit at the Museum of Modern Art. She has created campaigns for Miu Miu, Stella McCartney, and Louis Vuitton, among others. She has won the Dutch Prix de Rome (2007) and the Infinity Award from International Center of Photography.

