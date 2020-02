Trend e sostenibilità a Milano Unica 2020

LA FIERA DEL TESSILE

In occasione della 30^ edizione della fiera tessile di Milano Unica, tenutasi dal 4 al 6 febbraio 2020, il focus è su una creatività ecosostenibile ed innovativa.

Le aziende presenti all’esposizione hanno puntato su dei prodotti realizzati in una chiave green limitando l’uso di sostanze chimiche pericolose, sfruttando materiali provenienti da agricolture biologiche, foreste gestite responsabilmente e da riciclo. Protagonista all’evento e successivamente sulle passerelle di esponenti come Jacquemus e Lacoste, una delle più innovative tecno fibre, ottenuta dal riciclo di bottiglie di plastica post-consumo interamente raccolte e trasformate meccanicamente in Italia.

Newlife® è un filato equiparabile al poliestere vergine, caratterizzato da alte prestazioni e numerosi utilizzi in abbigliamento e arredamento. Il tessuto ottenuto da questa fibra risulta confortevole al tatto ed è versatile sul fronte tintoriale. La ricerca dell’ecosostenibilità si estende tra un riciclo d’avanguardia nel processo produttivo dei filati e un revival del vintage second hand.

I trend presentati per la S/S 2021 sono ispirati dalla “Gen Z”, pioniera della rivoluzione fashion e sociale attraverso l’uso del digitale, con un’attenzione particolare all’ambiente. Le tendenze principali sono gli ibridi fra luoghi, generi musicali e iconografie tribali, quali la “Tropical Rave” in Mexico City, “Indian Chill Out” in L.A. e il “British Clubbing” dalla Papua ai club britannici.

Eleonora Pastore – Enrica Manca