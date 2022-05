SONIA STILO: LA NUOVA LINEA DI COSMETICI DA FALCONERI A SANREMO

La linea Sonia Stilo Primavera Estate 2022

Il 28 maggio si terrà a Sanremo, presso lo Store Falconeri di Sanremo, la presentazione della linea Sonia Stilo Primavera Estate 2022. Lo storico Brand del Cashmere italiano – locale di Sanremo – crede in Sonia Stilo e nei suoi prodotti tipicamente artigianali e creati secondo formule non solo italiane ma biosostenibili. Dalla crema anticellulite a quella per un décolleté senza tempo, fino alla crema mani, nutriente e lievemente profumata.

“Abbiamo deciso insieme a Carlotta Pizzorni, la Manager di Falconeri Sanremo, di celebrare le eccellenze italiane” dichiara Sonia Stilo “iI miglior prodotto che va sulla pelle come il cashmere insieme alle creme che proteggono la nostra cute, la nutrono e la trasformano in seta. Sono molto felice di questa opportunità che oltretutto si terrà nel cuore di Sanremo, nella parte del suo salotto più prestigioso, in Via Matteotti”.

L’evento durerà tutto il giorno

Tutte le clienti sono invitate, l’evento sarà aperto a tutti dalle ore 09.00 fino alle 19.30 del 28.05.2022 e alla fine si terrà un piccolo rinfresco per ringraziare tutta la Clientela. Nella settimana dell’evento, Falconeri Sanremo conserverà presso i propri locali i prodotti di Sonia Stilo che potranno essere acquistati con sconti interessanti. É inoltre previsto che chi acquisti i capi di Falconeri oltre una certa somma riceva in omaggio i prodotti della hair Stylist Sonia Stilo. Buon evento a tutti !

Sanremo. SONIA STILO incontra FALCONERI sabato 28 maggio

É l’evento speciale che si terrà nei locali di Sanremo di Falconeri in Via Matteotti 131 a Sanremo il 28 maggio. Dalla mattina alla sera sarà presente Sonia Stilo per illustrare a tutte le clienti la propria nuova linea assieme alla “vecchia” che poi vecchia non è mai.

Alle 19.00 si terrà un piccolo rinfresco.

Sonia Stilo

Sonia Stilo è da tempo impegnata nella ricerca di ciò che possa donare benessere a tutte le sue clienti. Dai profumi alle creme di bellezza, ai diffusori per ambiente. La sua è una storia da copertina. Si occupa per degli anni di un settore unico, esclusivo, e poi arriva la pandemia. Qualcosa scatta. E non si torna più indietro.

Si avvale della pausa che ha paralizzato il mondo per dare vita al sogno della sua vita: creare creme esclusive e prodotti di bellezza che nessun altro possa mai aver anche solo immaginato come lei. Così si spiega il profumatore al Fico selvatico che ha scalato l’estate 2021 partendo da Sanremo ed arrivando fino agli Emirati Arabi e negli States. Un’essenza prodigiosa che piace a tutti perché non ha eguali. É incredibile la storia di questo fico tipico delle nostre terre italiane.

Essenze prodigiose

L’essenza di Sonia parte da Napoli – dove esiste un fico singolarissimo – per approdare nell’entroterra ligure dove il fico è l’emblema estivo e autunnale della macchia mediterranea.

Si arriva poi al fiore all’occhiello di Sonia Stilo, il profumo per signora Gea, da cui è stata ricavata anche una delicatissima crema corpo. Gea richiama la terra e i ricordi di Sonia, la sua familiarità con tutto quanto è selvatico eppure sempre dolcissimo, irripetibile come certi ricordi.

La linea SONIA STILO parte da questi prodotti fondamentali e si allarga ormai alla linea estiva che potrete ritrovare presso FALCONERI Sanremo.

Cashmere e prodotti per la bellezza

É curioso che un brand così celebre come FALCONERI abbia scelto SONIA STILO per celebrare un matrimonio atipico tra cashmere e prodotti per la bellezza?

No, perché si tratta di prodotti italiani che si nutrono l’uno dell’altro e sono tutti realizzati in maniera naturale ed ecosostenibile.

Sanremo – Via Matteotti 131 – sabato 28 maggio dal mattino alla sera.