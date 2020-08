Ricominciano le fiere dopo l’estate: a Milano riparte la moda

“Si riparte nella convinzione che sarà un lavoro lungo e complesso per riprendere a pieno regime, ma certamente il settore fieristico-congressuale italiano sarà tra i primi a contribuire alla ripresa del nostro Paese – dichiara alla stampa Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano – A settembre il settore fieristico e congressuale potrà riprendersi quel doppio ruolo che da sempre gli appartiene: strumento di politica industriale di tanti settori strategici per l’economia nazionale, e primario attore nella politica territoriale, in grado di fornire un contributo sostanziale allo sviluppo delle economie locali”.

Le fiere ogni anno generano un giro d’affari superiore ai 60 miliardi di euro, con un indotto per l’economia nazionale di oltre 23 miliardi di euro; dal sistema fiere italiano transita circa il 50% dell’export nazionale.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition

Uno dei primi eventi in calendario è HOMI Fashion&Jewels Exhibition; è la manifestazione in cui stile, design e ricerca si incontrano per dar vita a proposte originali, accostamenti inaspettati e idee innovative, 19-22 settembre 2020. #befashionandjewels è la vetrina digitale che ospita creazioni, collezioni e novità.

Non solo guardare ma anche indossare: le sfilate hanno la magia di mostrare come un gioiello o accessorio “veste” la persona, quale effetto può creare o che desiderio suscita in chi lo osserva. Per questo motivo le sfilate da HOMI Fashion&Jewels Exhibition sono un appuntamento importante, segnato in agenda tra eventi e talk, che si conferma con successo all’interno dell’ampia offerta espositiva, anche per l’edizione di Settembre 2020.

Questa è un’occasione significativa per mostrare le tendenze della nuova stagione, un momento di confronto creativo che la fiera offre sia in formula collettiva sia individuale, facendo assaporare l’atmosfera da fashion show. Ogni look scelto e presentato è il frutto di un’attenta ricerca, un dialogo tra i diversi elementi indossati volti a dare nuovi spunti creativi e trend per la stagione corrente.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition vi aspetta a Milano dal 19 al 22 Settembre per presentare le collezioni Autunno Inverno 2020 2021, gli show saranno anche trasmessi via televisione da CLASS TV MODA, sia durante la manifestazione sia nei giorni successivi, così da soddisfare la curiosità di un pubblico più ampio.

Economia sostenibile

“Fondazione Fiera è da sempre attenta a queste tematiche e il profilo degli investimenti in corso di attuazione hanno una prevalenza di innovazione tecnologica e di sostenibilità – ci ricorda Enrico Pazzali – Cito solo due esempi: sui tetti dei padiglioni di Fieramilano, in joint venture con A2a, stiamo completando quello che sarà uno dei più grandi e potenti impianti fotovoltaici rooftop a livello europeo. Mentre in città abbiamo completato l’impianto di teleriscaldamento a favore del MiCo, Milano Congressi e dei padiglioni del Portello impiegati a sostegno dell’attività convegnistico/congressuale della Fiera di Milano.”