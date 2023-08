Raggi Lampadari. Un nuovo brand nazionale arriva sulle reti Mediaset

Si sono svolte a Sarezzo, presso la Raggi Lampadari le riprese dello spot televisivo che andrà in onda sulle reti Mediaset a partire dalla fine agosto e a settembre. Consacra così un nuovo brand nazionale. L’Azienda guidata da Cristian Raggi, ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali, dopo un percorso di preparazione lungo un decennio. Come aveva annunciato sul palco in occasione del riconoscimento “Eccellenze Italiane” (svoltasi a Bergamo, organizzata da Michele Oggioni, quest’anno in memoria di Silvio Berlusconi). In conclusione nello spot televisivo vedremo lo stesso imprenditore affiancato dalla fidanzata e modella Alessia Kristo, in abito bianco, (della rinomata stilista bresciana Eleonoir Casanova), che così facendo dà un volto al suo marchio, ed è il più giovane testimonial della propria azienda.

Per questo importante traguardo Cristian Raggi ringrazia la propria terra: “In questo momento economico e sociale complicato, ritengo necessario non guardare al futuro con paura, ma con la consapevolezza che tutto quello che seminiamo in questo momento darà i suoi frutti al momento opportuno. La nostra area, la mia famiglia, la nostra azienda hanno una una storia da raccontare di cui sono orgoglioso, desidero fortemente che tutta la nazione possa conoscerla. L’Italia è la culla del lavoro e delle innovazioni pertanto puntiamo su nuove forme di garanzia che dimostrino l’affidabilità delle aziende italiane e che limitino l’acquisto di prodotti usa getta per combattere gli sprechi. Lavoriamo anche per avere un coinvolgimento diretto dei giovani che abbracciano architettura, arte e design. Il fatto di essere tra i più giovani testimonial della propria azienda è, poi, un motivo di grande orgoglio”.