MyCamicia, al via la campagna di equity crowdfunding della camiceria digitale

MyCamicia, prima camiceria italiana su misura interamente digitale, dà il via ad una campagna di Equity Crowdfunding su Mamacrowd (https://mamacrowd.com/it/project/mycamicia/) , la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding. La campagna, attiva per un mese fino al 12 maggio 2023, è volta al raggiungimento di 100.000 euro con obiettivo massimo fissato a 300.000 euro.

Forte del rapido riscontro ottenuto da una clientela sempre più fidelizzata, con 7000 utenti registrati nel proprio database, il 60% di ritorno sulla piattaforma e oltre 10.000 camicie già realizzate, a cui si aggiunge fatturato triplicato dal momento del lancio, con questa campagna MyCamicia punta a realizzare una cabina di misurazione digitale all’interno del loro primo shop, che nascerà a Roma: tramite uno scan a 360°, sarà infatti possibile risalire alle misure del cliente, e da lì raccogliere tutte le informazioni per confezionare camicie e, successivamente, ogni capo confezionabile su misura.

“E se sovvertissimo le regole del su misura e creassimo uno shop on line in cui realizzare una camicia sartoriale con un semplice click, con l’aiuto di un sarto digitale?” È questa la domanda che un giorno si sono posti Gaetano Diana, Fabrizio De Bosini, Valerio Paoletti e Paolo Minasi con l’intenzione era creare un business sostenibile, disruptive e a tutela dell’artigianato italiano. Proprio durante uno dei suoi viaggi, infatti, Gaetano aveva sperimentato un nuovo ed efficiente modello di made to measure: ottenere in sole 48 ore una camicia su misura, impeccabile dal punto di vista della vestibilità, del tessuto e dei dettagli.

Con l’idea di voler andare in direzione contraria al fashion tradizionale, nel 2021 i quattro soci creano MyCamicia, la prima camiceria italiana interamente digitale: una sartoria online smart, competitiva e veloce che mette a disposizione dei propri clienti i migliori tessuti Made in Italy, la maestria degli artigiani locali e centinaia di migliaia di combinazioni e di personalizzazioni possibili tra stoffe, fantasie, fit, tipologie di colletto e di polsini, con il prodotto pronto e consegnato entro 12-15 giorni direttamente a casa ad un prezzo molto competitivo, soprattutto se comparato alle catene fast fashion.