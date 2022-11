“Milano da Bere” festeggia i primi vent’anni

MILANODABERE.IT, il primo giornale on line milanese festeggia il suo 20esimo anniversario, il 21 Novembre, al Bobino di piazzale di Porta Genova a Milano, dalle 19,30 in poi.

Una parte della storia di Milano

Nato nel preistorico mondo digitale del 2002, Milanodabere.it è una parte della storia di Milano e, nella sua nuova versione, diretta da Francesca Lovatelli Caetani (nella foto) con una redazione tutta da conoscere e amare, racconterà storie belle e curiose, di Milano e di Milanesi, di personaggi che hanno contribuito nel creare il mito di questa città. La rinnovata veste grafica, la migliorata esperienza di navigazione e il nuovo motore AdSense completeranno il tutto.

Claudio Chimini

“Senza svelare troppo, di sicuro vogliamo portare interessanti sorprese in corrispondenza dell’importante passaggio di questo ventennale” racconta l’amministratore della società Claudio Chimini, che poi prosegue: “Ai classici redazionali, articoli e blog di qualità che da sempre caratterizzano la nostra testata, affiancheremo le nuove esigenze degli utenti in una fruizione della notizia sempre più in tempo reale, non solo nell’attualità della cronaca, ma anche delle informazioni legate a ciò che ha fatto, farà e sta facendo battere il cuore della nostra metropoli. In ultimo cercheremo di utilizzare al massimo le opportunità delle nuove tecnologie, dal voice recognition all’intelligenza artificiale”.

I festeggiamenti, con la presenza annunciata di vip, celebrities, influencer, imprenditori e autorità, inizieranno alle 19.30 in un pre-show riservato ai soci, alle aziende partners, alle istituzioni e alla stampa, lunedì 21 Novembre, al Bobino, per continuare in una grande festa dalle 21.30.

Dj e performer della serata sarà Iconize che animerà la pista, tra installazioni e luci fucsia, animazione a effetto con danzatrici luminose e farfalle. Non mancherà un ritrattista caricaturista a disposizione del pubblico e degli ospiti presenti, che alternerà volti a scorci della vecchia e nuova Milano.

In ultimo sarà la tecnologia a farla da padrone, con un’innovativa attività di instant marketing dedicata al mondo dei social e volta a valorizzare i numerosi creator che saranno presenti, con una fan base digitale prevista “in pista” di oltre 10 milioni di utenti.

“Non rimane che attendere il 21 Novembre, da quando saremo on line nella nuova release di milanodabere.it, che celebreremo con il suo ventennale nel party al Bobino. Vi aspettiamo!” conclude Francesca Lovatelli.