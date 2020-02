Mad Mood. Sfilata “unconventional” alla settimana della moda milanese

La Regione Puglia main partner dell’evento moda con il suo global brand

Un evento moda coraggioso che ha come trend topic l’amicizia fra i popoli, l’inclusione sociale e una mano solidale tesa alla Repubblica Popolare Cinese, provata dalla diffusione del corona virus.

Al Magna Pars di Milano è stata presentata la settima edizione di questo evento moda organizzato da Mad Mood, uno dei format più audaci e particolari presenti a Milano, ideato da Marianna Miceli, con la partecipazione dell’autore e attore Shi Yang Shi, dello stilista Angelo Cruciani, della World Top Model Cathy Xiao, oltre ad autorità governative della Repubblica Popolare Cinese e i vertici della banca commerciale cinese ICBC.

«Intendiamo comunicare alle persone i valori di amicizia, tolleranza, coraggio, amore. Abbiamo deciso di fare nostro lo slogan “io sono una persona e non un virus”, per sostenere la Cina, uno dei partner più importanti della moda italiana – sottolinea Marianna Miceli – Abbiamo fortemente voluto una presenza cinese in “carne ed ossa” senza dirette streaming via web: #iononsonounvirus è il nostro main hashtag: in passerella anche modelle professioniste con disabilità per lanciare un messaggio di inclusione sociale a tutto tondo».

Il progetto Unconventional infatti, dedicato alla promozione di una cultura della valorizzazione delle differenze, è stato partner dell’evento Mad Mood, con la partecipazione di modelle professioniste con disabilità: concepito da PoT Agency, una start up innovativa con sede a Roma, vuole essere un simbolo di inclusione sociale delle persone con diversa abilità.

Strategica e fondamentale le partnership con la Regione Puglia, che con il supporto dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione e all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, ha concepito il brand “Puglia: The luxury of feeling good”. Quattro i giovani stilisti pugliesi:Fedra Couture, RossoRame, My Emily e Ilary Durante.

«La partecipazione della Regione Puglia in qualità di main partner di MadMood – commenta Sebastiano Leo, assessore alla Formazione e al Lavoro –consente di incrementare la visibilità del brand Puglia, un marchio ombrello sotto il quale promuovere e sostenere l’eccellenza pugliese nei settori moda, agroalimentare e design, altrimenti in difficoltà a sostenere processi di internazionalizzazione specie in mercati emergenti e in forte espansione. La strategia di posizionamento globale del marchio Puglia – continua l’assessore – non si limita alla mera promozione del brand, delle aziende e dei prodotti pugliesi, ma intende intervenire nel profondo del sistema produttivo pugliese orientandolo a questi mercati attraverso il rafforzamento delle competenze per l’internazionalizzazione e favorendo la progettazione di un’offerta formativa altamente specialistica riguardante il luxury, focalizzata sulle opportunità connesse alla penetrazione dei mercati internazionali».

Inoltre, anche quest’edizione vede la collaborazione con Assomoda Milano, una partnership di livello che è ormai strutturale in ogni evento moda milanese targato MadMood.

ASSOMODA

Il presidente di Assomoda, Giulio Di Sabato, ricorda che «Assomoda è nata nel 1969 a Milano e ha recentemente festeggiato i suoi cinquant’anni di attività, scegliendo di celebrarli proprio con il format MadMood. Un percorso importante che ha visto Assomoda organizzare negli anni settanta la prima grande manifestazione del “pret a porter” femminile, Milanovendemoda, e nel periodo successivo consolidare il suo ruolo di anello di congiunzione tra aziende produttrici e retailer come punto di riferimento della distribuzione della moda in Italia e nel mondo».

Infine, novità di questa edizione è la collaborazione con il partner Cosmoprof Worldwide Bologna, l’evento più importante al mondo dedicato all’intera industria cosmetica che quest’anno prevederà anche la sinergia con Joy, padiglione interamente dedicato ai gioielli all’interno della Fiera di Bologna che si terrà a marzo 2020.

MadMood 2020 è un’edizione “unconventional”, che trae forza ed ispirazione dalle sue radici italiane, in particolare pugliesi, ma con lo sguardo rivolto verso il mondo. Le sfilate hanno presentato un melting pot di popoli e culture, dalla Serbia all’Arabia Saudita, dall’India al Kazakistan senza dimenticare lo stile italiano assoluto protagonista.

HANNO SFILATO: Isabella Di Matteo (Italia), La Habitual (Italia), Fany Moda (Italia), Istituto Cordella (Italia), Michele Gaudiomonte Couture (Italia) oltre al brand Puglia: the luxury of feeling good, Madamm (Italia), Nizie (Crimea – AK), Valeria Cataudella (Italia), Nimeshika Vemulakonda & Meetali Sikhwall (India), Patriot Denim Couture (Italia), Sajas (Arabia Saudita), Aidar Khan (Kazakistan), GiuliaìeM (Francia), Gk Gulnara Kassim (Kazakistan) e Suzana Peric (Serbia).

Continua, infine, la collaborazione con la Miracle Africa International Foundation nel contesto di International Fashion for Peace, un progetto che si occupa di promuovere una cultura di pace attraverso il mondo della moda.

E ancora, da ricordare la partecipazione del progetto “Food is Fashion Love Yourself” fondato dal creativo Paul Grilli Portigliotti e sostenuto dal CAD Sociale International, di cui è madrina Marianna Miceli, presentato durante MadMood ’20. Testimonial Internazionale e portavoce mondiale del progetto la produttrice televisiva Benedetta Paravia.