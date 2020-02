Lavorare nella moda. Un sogno per molti giovani

La carriera nella moda è il sogno di molti italiani, che vivono in un Paese che può vantare grandi tradizioni nel campo.

Ma il mondo fashion non si improvvisa, meglio partire con le giuste basi culturali. Per prima cosa frequentare una scuola di moda. Da febbraio ogni anno è tradizione per le Scuole di Moda organizzare utilissimi open day, per conoscere non solo i percorsi di studio o le opportunità professionali, ma soprattutto per sperimentare dal vivo in che cosa consista una giornata tipica di studio e per incontrare docenti e studenti che già stanno frequentando la scuola.

Milano e Firenze

Istituto Marangoni

L’Istituto Marangoni ha sedi a Milano, Firenze, Parigi e Londra con corsi di moda, arte e design. A Milano appuntamento il 22 Febbraio e a Firenze il 21 marzo.

Polimoda

Il Polimoda presenta la nuova sede il 13 marzo a Villa Favard nei pressi di Firenze. A Milano invece l’Open Day si è già svolto il 12 febbraio in Corso Como 10.

Qui maggiori dettagli

Milano e Napoli

IUAD – Accademia della Moda

Fondata a Napoli, la scuola che di recente ha inaugurato una sede a Milano. Open Lab: il 22 febbraio a Milano e 23 marzo a Napoli.

Milano e Roma

NABA

Gli open day di Naba si sono già tenuti a Roma il 6 febbraio, ma a Milano saranno sabato 7 marzo.

Roma

Accademia Costume & Moda

La celebre scuola di moda accoglie i visitatori sabato 15 febbraio, il 7 marzo, 4 aprile, 16 maggio, 14 luglio, 12 settembre 2020.

Milano

Domus Academy

L’open day di Domus Academy è già avvenuto il 23 gennaio. Per maggiori informazioni sulla scuola di via Mario Pichi 18 a Milano consultare il sito qui

Milano, Torino, Roma, Firenze, Cagliari, Como

Lo IED Istituto Europeo di Design è dappertutto con corsi di Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione. In tutte le sue sedi l’Open Day sarà sabato 7 marzo. Qui il link