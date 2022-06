la nena al Fuorisalone 2022. L’innovativo design spagnolo

Se passate dalla showroom de “la nena” in via Santa Marta a Milano, scoprirete pezzi unici fatti a mano e rifiniti a mano per dare carattere all’ambiente. “Vogliamo che ogni pezzo abbia la sua storia e identità personale. In questo modo la nena non solo diventa parte della tua casa, ma sarà anche lo sfondo perfetto per la tua vita” dichiarano sul loro sito.

L’innovativo design de “la nena” nasce in Spagna, in Galizia più precisamente, orgogliosamente all’insegna del “Made in Spain”. Non solo la nena produce nella propria fabbrica, ma collabora anche con artigiani locali. In questo modo è in grado di dare lavoro anche a molte famiglie spagnole.

“Selezioniamo con cura i nostri materiali, trame e pigmenti minerali per assicurarci di offrire solo qualità comprovata di portata internazionale” ribadiscono.

Che cosa troverete nello showroom de la nena? Lampade, mobili, vasi di fiori, candele, decorazioni e molto altro. Un mondo intero dove ogni pezzo è diverso, tutto rifinito a mano, in modo che abbia sempre carattere e personalità: il bellissimo mondo de la nena.

Mercoledì 8 alle 5Vie tutta l’area è chiusa al traffico e il pubblico potrà girare liberamente fra esposizioni, cortili, cocktail e brindisi fino a tardi.

