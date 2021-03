La collezione Luxury di Angelo Caroli

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

—– di Iuliana Ierugan – Trendiest Media —- Dopo una decennale esperienza nel mondo del fitness, soprattutto negli Stati Uniti, Angelo Caroli ha creato un personale percorso di successo che ha portato all’affermazione della propria realtà aziendale sulla base del suo METODO concettuale e organizzativo da cui derivano le collezioni esclusive.

Grazie ad un prodotto totalmente hand made, che miscela sapientemente la tradizione artigianale tipica delle migliori produzioni Made in Italy con l’innovazione tecnologica e le più moderne strategie di comunicazione e marketing, il brand Angelo Caroli si appresta a raccogliere ulteriori, prestigiosi successi oltre i propri confini nazionali (www.angelocaroli.com).

Dopo una rapida conquista dei mercati europei, i prodotti della collezione Luxury di Angelo Caroli sono pronti per approdare nei mercati medio-orientali, forti di una enorme considerazione che questi stessi mercati hanno avuto ed hanno per un brand che è diventato in pochi anni indiscusso protagonista nel mondo del benessere e del lusso, arrivando a gestire ed a progettare alcune tra le più belle e prestigiose SPA e Medical SPA nei più rinomati hotel 5 stelle lusso.

Il brand Angelo Caroli, quindi, si appresta ad entrare in uno dei mercati medio orientali più prestigiosi ed ambiti, quello degli Emirati Arabi Uniti, dove presenterà in location esclusive la sua intera collezione di accessoristica e di prodotti luxury grazie alla partnership già siglata con un primario distributore arabo.

Angelo Caroli

Protagonisti della nuova avventura saranno tutti gli accessori delle collezioni luxury di Angelo Caroli, candele profumate, amenities per alberghi, skin care, profumatori d’ambiente, linea hair care, oltre, ovviamente, a tutte le più esclusive fragranze prodotte dal brand italiano, come le sue nuove linee di fragranze luxury (BLACK OUD COLLECTION e COLORFUL COLLECTION – www.angelocaroli.com/it/profumi-luxury) che si ispirano ad una delle materie prime più pregiate e raffinate nel mondo della profumeria l’OUD WOOD, un ingrediente il cui fascino segreto è legato alla tradizione culturale e all’artigianato mediorientale e la cui essenza ricca e sofisticata nasce dalla fusione perfetta tra l’abilità di maestri profumieri con altri pregiati ingredienti naturali per ricreare un viaggio olfattivo nella storia segreta delle irresistibili passioni arabe.

Un nuovo successo per il brand di lusso Angelo Caroli.

Contatti e social media

www.angelocaroli.com

https://www.instagram.com/angelocarolilifestyle/

https://www.facebook.com/angelocarolilifestyle

https://www.linkedin.com/in/angelocaroli/

https://twitter.com/AngelocaroliB