ISCHIA. INTERNATIONAL SCHOOL FESTIVAL 2023 DAL 4 AL 14 MAGGIO

DAL 4 AL 14 MAGGIO DI SCENA MODA, MUSICA E DANZA

Quest’anno il programma prevede tre sezioni: Moda, Danza e Musica. Si comincia il 4 maggio con la tre giorni (4, 5 e 6) dedicata al Premio Franceschina in ricordo dell’omonima storica sarta ischitana. Alle ore 17 incontro con lo stilista Maurizio Gabbana, il giorno successivo, venerdì 5, a Ischia Ponte sul Piazzale Aragonese e vecchio pontile Sfilata di Moda.

Si prevedono oltre 4000 presenze fra studenti, professori e familiari, con esibizioni esterne e allestimenti culturali sul piazzale aragonese ad Ischia Ponte, Piazza Croce e Via Roma a Porto d’Ischia e in pineta, concerti e danze con la partecipazione di Katia Ricciarelli, che riceverà nello storico locale di Punta Molino il Premio Ugo Calise.

Sabato 6 maggio

Sabato mattina ore 10 incontro nell’ex Mercatino di Via Francesco Buonocore con i professori dei diversi istituti. Alle ore 18.00 sfilata in via Roma la strada di Franceschina e presentazione di 5 speciali modelli da sposa in omaggio e ricordo della storica sarta ischitana. Martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 maggio fra il Cinema Teatro Excelsior e la pineta Nenzi Bozzi la programmazione relativa al settore danza; protagonisti gli studenti dei vari licei partecipanti cui seguirà l’assegnazione dei Premio Artemisia e Barbara Rumore.

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio

Venerdì ’12, sabato 13 e domenica 14 sono previsti i tre giorni conclusivi della Ischia internastional School Festival dedicati al settore della Musica con il Premio Ugo Calise, il Festival della Canzone Marinara intestato a Giuacomo Deduringer e intervento del soprano Katia Ricciarelli a cui sarà consegnato il premio Ugo Calise edizione di quest’anno.

Giovanni D’Amico

Animatore da sempre dell’iniziativa, Giovanni D’Amico è entusiasta e determinato a fare ancora di più e meglio. Come ci ricorda Antonio Lubrano sul sito www.ilgolfo24.it “Giovanni D’Amico ha creato una macchina perfetta già collaudata nelle precedenti edizioni, ha messo al mondo una “creatura” dalla quale non intende staccarsi. Anzi, vi lavora per migliorarla ancor di più e presentarla ad un pubblico serio e numeroso, potenziata, sviluppata e degna di essere diventata una manifestazione fra quelle più importanti e seguite nel panorama delle iniziative turistiche e culturali che si svolgono nell’arco della stagione dei grandi appuntamenti attesi nell’isola d’Ischia.”