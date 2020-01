In marzo il lancio del rossetto Hermès – di Paolo Brambilla – Trendiest

Il marchio di moda francese Hermès ha annunciato il lancio della sua prima collezione di trucchi, che consiste in una linea di rossetti ispirati alle borse.

Sin dalla sua concezione nel 1837, Hermès ha acquisito fama mondiale come produttore leader di beni di lusso.

Uno dei design più riconoscibili dell’azienda è la sua Birkin bag, una borsa in pelle introdotta per la prima volta a metà degli anni ’80, che porta il nome dell’attrice e cantante inglese Jane Birkin.

Rouge Hermès

Secondo il Wall Street Journal, la nuova gamma Rouge Hermès, che dovrebbe essere lanciata a marzo, presenta 24 tonalità di rossetto in entrambe le finiture opache e satinate.

Ogni tonalità di rossetto della collezione è stata accuratamente selezionata dal vasto archivio della maison di 75.000 campioni di seta e 900 tonalità di pelle.

Il lancio avviene in contemporanea in tutto il mondo. Qui sotto un annuncio pubblicitario a Singapore.

Novità: i rossetti sono ricaricabili. Non solo quindi si farà un piccolo risparmio sul prezzo (che pare sarà decisamente elevato) ma ci si avvicinerà un po’ di più al concetto di economia circolare.

La confezione per i rossetti non è esattamente lussuosa, ma si distingue sicuramente da altri marchi di lusso che preferiscono vestire i loro prodotti per il trucco in confezioni eleganti.

In realtà ci piace davvero come il marchio stia usando colori diversi per il suo packaging in quanto probabilmente aggiungerà un tocco di divertimento alla nostra routine quotidiana di trucco.

Gli ambientalisti saranno felici di sapere che l’imballaggio è privo di plastica e realizzato con gli stessi metalli utilizzati per l’hardware della borsa del marchio. Inoltre, sono ricaricabili!

“Il suo successo consisterà nel fatto che i nostri clienti sentiranno immediatamente che Rouge Hermès è più di un rossetto, è un oggetto Hermès in sé”, ha dichiarato a Wall Street Journal, Agnès de Villers, direttore della divisione Beauté di Hermès.