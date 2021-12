Elixir di Argo. Anche i nostri amati cani hanno un profumo creato per loro

Elixir di Argo nasce a Sanremo da un’idea di Sonia Stilo

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il profumo per cani Elixir di Argo (2021) nasce a Sanremo da un’idea di Sonia Stilo che ormai ci ha abituato ai profumi e ai profumatori per ambiente.

Sonia Stilo

Sonia Stilo

Coiffeuse di professione, virtuosa del colore (sa miscelare i colori come una musicista), ha deciso di spendersi nei profumi dove le sue mani continuano a sentire tutte le differenze.

E qui nasce l’azzardo.

Chi acquista un profumo per cani deve essere un intenditore, un dog lover per intenderci, o un amateur come dicono i francesi.

Per questo lo abbiamo chiamato azzardo: prima di irrorare il vello dei propri beniamini i padroni debbono essere sicuri che quel profumo non li danneggerà.

Elixir di Argo. Un profumo delicato

Questo profumo, o meglio, questo elixir è unico. Non solo è stato testato per non danneggiare né il pelo e né la cute sottostante dei vostri compagni a quattro zampe. Ma è più delicato.

Come è nel costume della piccola ma intraprendente maison Stilo di Sanremo – città del fiore e del bouquet – l’elixir di Argo si caratterizza per le note di vaniglia e un sentore persistente molto delicato che ricorda un lontano sapore di caffè.

Instagram

Chi lo acquista può farlo anche dal sito Instagram di Sonia_Stilo_Cosmetici a prezzi che a Natale ingolosiscono: visto che si tratta di una prelibatezza per tutti i nasi e tutti i peli: euro 30,00 per 50 cl oppure la confezione maxi da 100 ml ad euro 50,00.

La fragranza di questo profumo è stata creata per fare in modo che anche i nostri amici a quattro zampe abbiano la possibilità – anche tutti i giorni – di darsi un pizzico di arie restando semplici e profumati.

Un regalo da far trovare sotto l’albero con un pizzico di civetteria.

Registriamo che – a quanto ci consta – al momento, è una delle poche fragranze per cani presente sul mercato.