Christmas Cocktail all’insegna della moda responsabile della collezione Khleo

Da un’idea di Monica Pagano —

Nella prestigiosa cornice di Via Spiga 15, cuore pulsante della moda milanese, si è tenuto un evento straordinario dedicato al lancio del brand Khleo, ideato e promosso da Monica Pagano, affermato avvocato d’affari lombardo, che fa il suo ingresso nel mondo della moda con una proposta unica ed esclusiva.

Khleo è un marchio che coniuga con maestria eleganza, raffinatezza e un profondo impegno etico, offrendo un’esperienza di moda senza paragoni. L’evento ha offerto una preview esclusiva di alcuni capi della collezione, destinata a svelare ufficialmente la sua totalità durante la prossima Fashion Week di Milano.

All’evento di lancio hanno partecipato diverse celebrities come la showgirl Mariana Rodriguez, la modella Mayllin Aguirre, il surfista Gianmaria Coccoluto, Cyprien Richiardi e personaggi dei salotti della moda milanese.

Durante l’evento, sono stati presentati cinque capi della nuova collezione, tra cui un abito in chiffon stampato pitone, una giacca in tessuto cadi muffin strassata e un abito midi in viscosa mughetto. Questi esempi esclusivi incarnano l’estetica distintiva e l’impegno verso la qualità che definiscono l’essenza di Khleo.

Ciò che rende Khleo straordinario è la sua fusione tra artigianalità e sostenibilità, mettendo al servizio della moda non solo il savoir-faire italiano ma anche un impegno concreto verso la salvaguardia dell’ambiente. La collezione è caratterizzata dall’uso di materiali riciclati, pratiche produttive sostenibili e una produzione interamente made in Italy, confermando l’attenzione di Khleo verso la trasparenza lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Monica Pagano, fondatrice di Khleo, ha dichiarato: “Khleo è nato dalla volontà di offrire una moda che sia al tempo stesso sofisticata e etica. La collezione è pensata per la professionista che vive una vita frenetica nel mondo degli affari, senza rinunciare all’eleganza e allo stile distintivo”.

L’ingresso di Monica Pagano nel settore fashion rappresenta anche un impegno più ampio per ridurre l’impatto ambientale dell’industria della moda. Khleo si pone come esempio virtuoso, dimostrando che è possibile coniugare il lusso e la bellezza con la sostenibilità ambientale.

Il brand Khleo si appresta a conquistare il cuore degli appassionati di moda e a lasciare un’impronta indelebile, portando con sé un messaggio di eleganza responsabile.