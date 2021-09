AMMIA SICILY ON ME. STORIE ITALIANE, INCONTRI DI STILE

Iuliana Ierugan

Ammia – Sicily on me, di Iuliana Ierugan



La Fashion Week milanese segna finalmente l’atteso ritorno in passerella live, per conoscere le proposte dei big e dei nuovi talenti della moda per la collezione Primavera – Estate 2022.Programma ricco, partiamo dal cuore di Milano: in Corso Venezia 7, vado a trovare Claudia Gatti, ideatrice di Myclah, nel Salotto di Milano; un coloratissimo e originale show room, che spazia dal teatro all’arte.

Ho sempre amato ascoltare le storie di chi, con tenacia, forza e dedizione, dedica la vita a un lavoro sicuramente creativo.

Ammia – Sicily on me, bag and accessories

Tra vari marchi mi colpisce in particolare la collezione “Ammia – Sicily on me” bag and accessories.Ne parlo con Cinzia Franzo’, general manager, che mi racconta di come, pur venendo da un altro settore, quello della gioielleria, ha sentito l’esigenza di far conoscere attraverso le sue creazioni, le storie legate alle tradizioni della sua terra.In passato i carretti Siciliani portavano con loro miti e leggende del territorio: oggi sono le borse e gli accessori a raccontare questo scenario narrativo. “AMMIA” è una parola siciliana che indica la voglia di “avere” e “ricevere” allo stesso tempo, è l’espressione che diventa borsa e accessorio con dentro l’anima della donna. Nella bottega dei maestri siciliani Cinabro Carrettieri, tra pennelli, colori e scene cavalleresche possiamo vederli lavorare e custodire un’arte ormai in via d’estinzione: la pittura del carretto siciliano. Sono artisti della bottega del carretto siciliano a Ragusa Ibla, che dal 2015 curano la pittura di elettrodomestici d’arte firmati per Dolce e Gabbana.I materiali usati delle borse e degli accessori AMMIA sono di altissima qualità provenienti da illustri aziende artigiane italiane.

L’Orlando Furioso

Partendo dalla prima collezione con Angelica e Bradamante, eroine dell’Orlando Furioso, si sono aggiunte altre figure, come la Mora di Sicilia, la Donna di Coppe, la Trinacria.Ognuna di loro porta archetipi sempre attuali, caratterizzati da forte personalità, personaggi in cui ogni donna potra identificarsi e chiedersi che “fimmina” vuole essere e la risposta sarà sempre …quella che piace AMMIA!