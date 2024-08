Alassio: domenica 25 agosto il concorso ligure “Il + bello d’Italia”

Il + bello d’Italia, il 25 agosto la finale della 46esima edizione del concorso di bellezza maschile ad Alassio. Istituito nel 1979, il format resta un punto di riferimento per l’estetica e la bellezza maschile nel panorama nazionale italiano (nella foto: Gabriel Garko nel 1991).

Si terrà domenica 25 agosto, a partire dalle ore 21.30 nel comune di Alassio, le finali della 46esima edizione de Il + bello d’Italia, il concorso ligure totalmente incentrato sulla bellezza maschile che ogni anno elegge il volto simbolo dell’estetica nostrana. Una trentina i ragazzi, provenienti da tutte le regioni d’Italia, che si contenderanno il titolo di uomo più bello dell’intera penisola nella centralissima Piazza Partigiani.

Istituito nel 1979 e ideato dai fratelli Silvio Fasano e Antonio Fasano, assieme al torinese Rudy Valli, con il patrocinio del Comune e della Provincia di appartenenza, Savona, e del CONI Liguria, il format ha visto la partecipazione e la conseguente vittoria di svariati volti noti del panorama dello show business nostrano, tra cui si annoverano Gabriel Garko (1991), Beppe Convertini (1993) Ettore Bassi (1992), Giorgio Mastrota (1988) e Paolo Conticini (premiazione avvenuta nel 1993), divenendo nel tempo un punto di riferimento per il settore dell’estetica. E oggi, a distanza di quasi 50 anni dall’esordio, tornerà ad incantare la famosa la cittadina del famoso Muretto situata sulla riviera ligure di Ponente.

A decretare il vincitore ci sarà una giuria di sole donne, composta dalla Presidente Francesca Lovatelli Caetani, dalla giornalista Brunella Bolloli di Libero, dalla direttrice di Pegaso News Gloria Giovannetti, dalla scrittrice Maria Paola Guarino e dall’influencer Eva Bolognesi. Costoro, però, non voteranno solamente colui che andrà ad indossare l’ambita fascia, ma anche:

L’UOMO IDEALE

IL TALENTO + BELLO (per le sue performance artistiche), premio dedicato alla memoria di Antonio Fasano

IL + BELLO per la MODA

IL + BELLO per il CINEMA

IL + BELLO per la TV

IL + BELLO per lo SPORT

IL + BELLO per il WEB

IL + BELLO generazione Z (dai 18 ai 23 anni)

MISTER BELLO D’ITALIA (dai 30 ai 35 anni)

I concorrenti arriveranno ad Alassio venerdì 23 agosto per le formalità di iscrizione mentre passeranno per la giuria tecnica guidata dal direttore artistico Fabio Fallabrino, che li sottoporrà ad alcune prove, sabato 24. Per quel che riguarda la serata finale, invece, prevista per l’appunto il 25, lo spettacolo sarà condotto dalla presentarice Barbara Morris e dalla giornalista RAI Cristina Carbotti. Prima della proclamazione dei vincitori, i ragazzi si presenteranno al pubblico in tre uscite: in vestito casual, elegante e costume da bagno.

Per informazioni Silvio Fasano tel. 320 8703158 – email: fasano.silvio@libero.it