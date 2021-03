Webinar OpStart. Consulenza finanziaria sul web

—- di Federica Di Bari – Trendiest Media —- Un Webinar via Zoom e live su Facebook organizzato da OpStart, piattaforma di equity, lending e debt crowdfunding

“LA CONSULENZA FINANZIARIA: IL PERCORSO IRREVERSIBILE DALL’AGENZIA AL WEB”

La pandemia e l’ingresso nel mondo del lavoro dei Millennials, già abituati a gestire online la maggior parte degli aspetti della propria vita, hanno accelerato una tendenza che esisteva già a livello embrionale: il passaggio al web della consulenza finanziaria. Questo il tema affrontato nel Webinar; intervengono Bruno Mazzola, CEO di MoneyController, e Roberta Rossi, responsabile della consulenza personalizzata di SoldiExpert SCF. A moderare l’incontro, Chiara Mostini di OpStart – Equity Crowdfunding.

MoneyController

MoneyController, “la rivista e piattaforma online che favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di consulenza finanziaria”, coniuga il mondo dei risparmiatori con quello dei professionisti della finanza. E si rivela un sistema vincente: i 2.600 lettori mensili del 2016 sono cresciuti fino ad 80.000 nel giro di appena cinque anni. Un trend che non sembrerebbe destinato ad invertirsi nel lungo periodo, se si considera che – da metà 2019 – MoneyController ha iniziato ad operare anche in Germania, Regno Unito e Spagna, mentre progetta di raggiungere anche Francia e Svizzera entro fine marzo 2021, sfruttando le “condizioni di mercato favorevolissime”.

“Il mondo è cambiato ed è cambiato il sistema: l’e-commerce ci ha insegnato che le persone non vogliono che qualcuno venda loro qualcosa, ma vogliono essere in grado di poter comprare”: è questa l’idea su cui si fonda MoneyController, che offre ai risparmiatori la possibilità di informarsi e scegliere in prima persona il consulente finanziario più adatto alle proprie esigenze. E lo fa “gratuitamente, velocemente, in maniera del tutto sicura e da casa”: è proprio per la facilità nel richiedere una consulenza che – nell’ultimo anno – si è addirittura registrato un superamento della domanda rispetto all’offerta.

Un linguaggio facile

“I nostri consulenti utilizzano un linguaggio facile, la nostra piattaforma è fatta per attrarre i non esperti della finanza che – malgrado loro – devono avere a che fare con la finanza”: così MoneyController accoglie anche i nativi digitali, che non sempre riescono a gestire in autonomia i propri risparmi. “MoneyController non è una piattaforma che insegna ad investire da soli, ma insegna ad informarsi per poter investire in maniera consapevole con l’aiuto dei professionisti”.

SoldiExpert

Un diverso punto di vista è quello di SoldiExpert SCF, una società di consulenza finanziaria indipendente che, per definizione, consiglia soluzioni di investimento molto ampie ed in linea con gli interessi del risparmiatore. È presente in MoneyController da più di un anno. “La consulenza online sta diventando mainstream”, perché ormai anche gli ultrasessantenni, ovvero la fascia di investitori che davvero possiede i patrimoni in Italia, si rivolge sempre più spesso a un consulente in rete. “Un fenomeno dal quale non si tornerà più indietro: il web permette di fare tutti i dovuti confronti per valutare un consulente”, continua Roberta Rossi, “c’è un interesse crescente a fare un salto sul web”, che pure rimane un fenomeno di nicchia, certamente non adatto a tutti.

MoneyController è in campagna di equity crowdfunding su OpStart, una forma di finanziamento alternativa che è, allo stesso tempo, un’operazione di marketing. “Pubblicità nella pubblicità”: la campagna di crowdfunding nasce con lo scopo primario di rafforzare il posizionamento del brand in Europa tramite la pubblicità, ma il semplice fatto di essere presente su OpStart costituisce già un’ulteriore forma di pubblicità di cui beneficiare.

Investire in MoneyController vuol dire diventare soci di una piattaforma destinata ad essere, nei prossimi anni, leader in Europa nel proprio settore. La registrazione della diretta Facebook è disponibile al link: https://www.facebook.com/OpstartEquityCrowdfunding/videos/122710276460678