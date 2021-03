Vitalybra e genetica in Farmacia. Milano Europe lancia un equity crowdfunding

—- Redazione Trendiest News —- Milano Europe srl: l’azienda innovativa che porta in Farmacia i test sul DNA – Vitalybra e genetica in Farmacia. Dopo il successo sul mercato, parte il crowdfunding di Milano Europe srl sulla piattaforma Opstart.

Già presente in tutta Italia con i propri servizi in centinaia di Farmacie, Milano Europe srl costituisce uno dei punti di riferimento più innovativi nel campo della prevenzione. Da anni in Farmacia con l’educazione alimentare Vitalybra che permette di indagare sui sovraccarichi alimentari e sulla predisposizione a patologie connesse alla cattiva alimentazione tramite un test genetico. Ma Milano Europe srl non si limita a questo primo successo che l’ha resa famosa in ambito di salute e benessere: è in continua fase di ricerca e sviluppo, per lo studio di test genetici che rispondano alle richieste ed esigenze di privati e professionisti. Nel campo del benessere, oggi e domani, molti di noi desiderano impegnarsi a raggiungere i migliori risultati. Con la mappatura delle idoneità per oltre 180 alimenti, in risposta alle esigenze integrative personali, l’obiettivo di ottimizzare il rapporto con il proprio corpo e con il proprio stile di vita si può raggiungere nel modo più efficace, con alta valenza scientifica.

I nuovi test genetici

Ma Milano Europe srl non si limita ad analizzare, tramite il test sul DNA, solo gli aspetti di una corretta alimentazione. Con i nuovi test genetici che Milano Europe srl sta presentando al mercato, aumenta per tutti noi la capacità di ottimizzare il rapporto con il proprio corpo in piena salute, o affrontare e risolvere numerose patologie ricavando dati e indicazioni dal proprio DNA, con esami semplicissimi da eseguire ed estremamente sicuri.

Miogene, infatti, è un test unico che analizza 8 ambiti di indagine tra intolleranze primarie e sensibilità. Un’analisi completa che permette un’azione immediata con una mappature delle idoneità su oltre 180 alimenti, per il benessere di oggi e domani. La novità assoluta di Miogene è l’interazione farmaco-alimenti, per tutte le cure continuative e/o saltuarie. Da oggi Milano Europe srl si presenta con servizi unici dedicati a settori specifici, come il mondo dello sport attraverso Sportgene, per meglio conoscere le proprie attitudini e stabilire i comportamenti alimentari e gli aspetti di integrazione più adatti al proprio profilo genetico. E’ così che si riescono ad ottenere i risultati migliori nelle competizioni o nell’allenamento quotidiano. Ricordiamo che massimizzare l’allenamento significa ottimizzare le potenzialità di ciascuno di noi.

Altro campo d’azione estremante attuale è la dermoestetica, ovvero l’esigenza di curare il proprio aspetto esteriore, più che comprensibile ai nostri giorni. Obiettivo del test Dermogen di Milano Europe srl è verificare caratteristiche e predisposizioni sullo stato della pelle. Anche in questo caso il risultato è quello di riuscire ad ottenere benefici con trattamenti ed utilizzo di prodotti mirati al proprio profilo genetico.

L’importanza di un’alimentazione corretta

Giancarlo Messa

“Vitalybra® è un modello nutrizionale avanzato per l’educazione alimentare” ci ricorda l’Amministratore Unico di Milano Europe srl, Giancarlo Messa “un metodo che aiuta a dimagrire in serenità, senza rinunce particolari e senza frustrazioni, eliminando i fastidi dovuti alla cattiva alimentazione.” e conclude: “Milano Europe ha nel suo DNA la predisposizione ad agire con metodi semplici ed affidabili, fondati sulla competenza e sulla costante ricerca per la qualità, le esigenze, le soluzioni e i risultati. E’ il frutto di un lavoro di squadra e di confronti diretti con le Farmacie-Partner: elementi fondamentali per la crescita di ogni servizio o prodotto, sia per chi li utilizza sia per chi li distribuisce”.

In sintesi quali sono gli aspetti più significativi di questa metodologia?

Anzitutto la definizione di un’educazione alimentare personalizzata sulla base anche del proprio profilo genetico, diverso per ciascuno di noi, e fondamentale per capire chi siamo e come possiamo migliorare il nostro rapporto con un cibo sano e naturale, proprio ciò che tutti noi desideriamo sapere.

Risposta in maniera fisiologica alle esigenze personali: dimagrimento e contrasto dei disturbi e sintomi connessi alla cattiva alimentazione

Non si toglie e non si pesa: tutto è semplice e naturale

No beveroni, prodotti o pasti sostitutivi

Il crowdfunding. Grande opportunità di investimento

Milano Europe srl, startup innovativa, è apripista nel settore della genetica, grazie all’attenzione da sempre dedicata agli sviluppi scientifici. Milano Europe srl è già presente in centinaia di Farmacie all’avanguardia su tutto il territorio nazionale, ma non basta. Lo sviluppo degli ambiziosi progetti di espansione sul mercato è ormai iniziato e la crescita di fatturato è alle porte. Con l’operazione di equity crowdfunding in partenza lunedì 29 marzo 2021 sulla piattaforma Opstart, notoriamente selettiva, si apre un’ottima opportunità di investimento per privati e professionisti.

Qui il link alla pagina che meglio descrive l’iniziativa

In sintesi alcuni importanti aspetti:

Possibilità per gli investitori privati di testare direttamente l’efficacia di alcuni servizi tramite omaggi e sconti;

mercato di riferimento in crescita e mercati ricettivi e pronti;

servizi già presenti in centinaia di Farmacie;

settore Ricerca e Sviluppo in costante crescita e nuovi test genetici pronti;

implementazioni del software madre già elaborate, in attesa di essere applicate;

innovazioni tecnologiche tramite app e sistemi informatici;

incentivi fiscali fino al 30% previsti per chi investe in startup innovative.

Inizio ufficiale della campagna lunedì 29 marzo 2021. Milano Europe srl è disponibile a dettagliare il progetto agli investitori interessati.

Milano Europe srl

www.milanoeurope.it

Tel: 0362-248933 r.a.

Mail: s.basilico@milanoeurope.it