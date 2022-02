Trendiest News promuove il webinar gratuito per i risparmiatori

Risparmiatori

Risparmio e previdenza. Come calcolare cosa conviene. A cura di Beppe Scienza

Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 18.30-20.00

Per iscriversi: https://www.ilrisparmiotradito.it/evento/risparmio-e-previdenza-quanto-pesano-costi-e-fisco

Nel modulo di iscrizione indicare TRENDIEST NEWS per il webinar gratuito

Beppe Scienza

Tenere i risparmi in contanti non costa nulla; e protegge anche dai crac. Ma appena si investono, qualcuno sottrae qualcosa: banche, gestori, assicurazioni, intermediari, soprattutto venditori e anche il fisco.Beppe Scienza spiegherà quanto incidono costi e oneri per fondi, gestioni, titoli di Stato, buoni postali, certificati, consulenze e anche oro ecc. Per la previdenza integrativa smonterà gli sbandierati vantaggi fiscali, di regola ingannevoli.Senza ignorare il problema inflazione, molto attuale.



Il webinar gratuito

Come calcolare cosa conviene a un risparmiatore.



Introduce: Susanna Terracini Direttrice del Dipartimento di Matematica



Interventi di:

Beppe Scienza Docente di Metodi per le scelte finanziarie e previdenziali

Marco Vinciguerra Consulente finanziario – Tokos srl

Antonio Tanza Presidente associazione consumatori Adusbef

Coordina: Carmine Di Noia Università Luiss Roma, commissario Consob 2016-2021



UNIVERSITA’ DI TORINO

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “GIUSEPPE PEANO”

