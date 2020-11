TRAGUARDI DELLE DONNE. ISRAELE NOMINATA NAZIONE MIGLIORE PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —– Come riporta il Jerusalem Post, nonostante l’evidente disparità tra uomini e donne ancora esistente sul lavoro, la pandemia di covid-19 sembra aver spianato la strada al progresso nella disparità di genere.

Mastercard Index of Women Entrepreneurs

Secondo il recente report del Mastercard Index of Women Entrepreneurs, Israele si posiziona prima in classifica come “top performing country” per l’imprenditoria al femminile, diventando il maggiore esempio di innovazione per le politiche aziendali orientate al genere che supportano le donne nel business e nell’imprenditoria. Soprattutto in relazione all’iniziale analisi dell’impatto che il coronavirus avrebbe avuto sulla forza lavoro femminile, dato che la pandemia ha giocoforza aumentato l’attività digitale di tutta la famiglia intensificando le responsabilità parentali delle madri in carriera, che si sono trovate a gestire aziende e affari da remoto coi loro figli online nell’altra stanza (con una frustrante evidenza digital gap generazionale).

Sembra che, tra l’altro, in Israele siano le donne a essere più portate del 2,3% all’imprenditoria e agli affari rispetto agli uomini, un primato non da poco se si considera che nel mondo ancora si fatica a considerare una donna capace quanto un uomo, soprattutto a così poca distanza dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Si tratta di un altro traguardo notevole per il genere femminile globale.

Kamala Harris

Abbiamo avuto proprio di recente il bellissimo esempio della neo-nominata Vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, che col suo incredibile discorso ha acceso i cuori di tutte le donne che l’hanno ascoltata mentre simbolicamente faceva capire a tutto il genere femminile che quella prima vittoria era anche per tutte le donne del mondo. Ma sono ancora pochi i contesti, soprattutto aziendali, dove le donne non sono considerate solo delle “quote rosa”. Sappiamo che in molti casi si tratta più che altro di una questione mentale: l’abitudine a immaginare la donna come il grillo del focolare è difficile da scardinare, nonostante la recente scoperta che persino nella preistoria le donne erano esse stesse cacciatrici (come riporta quotidiano.net nel suo articolo del 5 novembre). Gli ostacoli da superare verso il successo e la reale parità tra i sessi sono ancora molte, e probabilmente ci vorrà ancora molto tempo. Sembra che grazie a Israele questo dislivello potrà iniziare a diminuire considerevolmente.