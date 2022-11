PMI: NASCE LA PIATTAFORMA SME CONNECT ITALIA

SME CONNECT ITALIA

Il 1° dicembre 2022, presso la Rappresentanza della Commissione Europea in Roma s’inaugura la piattaforma SME CONNECT ITALIA (SME = Small and Medium Enterprises), che promuove opportunità di cooperazione tra le imprese, mettendole in collegamento con Università, Centri di Ricerca, “Think Tank” in specifici ambiti tecnologici. SME CONNECT, nata a Bruxelles nel 2012 è tra le principali piattaforme europee di interazione tra attori economici e decisori politici.

Questa iniziativa nasce dall’esigenza di mettere al centro ogni singola impresa, promuovendone e tutelandone gli interessi specifici a livello nazionale e internazionale.

Muoversi d’anticipo

SME CONNECT consente alle PMI di muoversi d’anticipo rispetto ai trend mondiali e alla formazione della regolamentazione europea, di avere interlocutori e contatti diretti in ogni Paese e di accedere a informazioni utili per possibili sviluppi del proprio business.

Un lavoro particolarmente efficace sarà fatto con le associazioni che già tutelano a livello nazionale gli interessi delle PMI.

I promotori di questa piattaforma sono rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale, accademico e scientifico, esperti nella crescita e nello sviluppo imprenditoriale. La professionalità e il profilo degli attori che hanno già aderito alla piattaforma garantiscono agli associati un alto livello di operatività, stimolandone competitività, sinergie e opportunità.

In questo contesto, anche i piccoli imprenditori, spesso eccellenti per tipologia di prodotto e processo, sono in grado di far sentire la loro voce nel momento della formazione di quelle norme che andranno a regolare il loro mercato.