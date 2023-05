Networking party “GWPR Incontra” a Milano il 24 maggio

Global Women in PR (GWPR) Italia alimenta il dialogo sull’empowerment femminile. Milano 24 maggio

Global Women in PR Italia. Fare cultura sui temi della diversità di genere, dell’inclusione e della sostenibilità sociale

Global Women in PR Italia è un’associazione senza scopo di lucro, parte del network internazionale GWPR, fondato nel 2015 in UK,

sotto l’egida di ICCO, e attivo in Europa, USA, Canada, Medio Oriente e Africa. GWPR si propone di creare, a livello globale, opportunità di crescita, integrazione e connessione tra professioniste del settore PR, Comunicazione, Public Affair e Advocacy.

In Italia, Global Women in PR vuole essere un punto di riferimento e rappresentanza per i manager donna per consentire lo sviluppo di una leadership capace di lasciare ogni giorno un segno nella società in cui viviamo, fertilizzando un ambito di dialogo, partecipazione e inclusione.

Obiettivo è contribuire allo sviluppo di una cultura del valore nella diversità di genere per stimolare e riconoscere il potenziale di crescita del talento femminile.

24 Maggio Networking party GWPR Incontra

RE-GENERATIVE: donne, economia e futuro

GWPR Incontra è il format di appuntamenti di Global Women in PR (GWPR) Italia, associazione senza scopo di lucro costituita da donne che lavorano nell’ambito della comunicazione, delle PR, del Public Affairs e dell’Advocacy con l’obiettivo di creare valore e fare cultura sui temi della diversità di genere, dell’inclusione e della sostenibilità sociale. L’associazione è impegnata ad alimentare il dialogo sull’empowerment femminile attraverso l’alleanza con Associazioni e Istituzioni per dare risalto a potenziale del femminile come reale motore di crescita del Paese.

L’evento è organizzato insieme a DEA #Donnecheammiro, la Community nata per valorizzare l’universo femminile e le loro storie e Women Of Change, Associazione che promuove la cultura della collaborazione e del supporto reale fra le donne.

Le donne oggi sono protagoniste di un processo di evoluzione che investe l’intera società contemporanea. È fondamentale dunque riconoscere sia la necessità di una loro presenza crescente nei luoghi di lavoro sia il fatto che le donne possano essere libere di esprimere e rivelare appieno il loro talento. Si fa sempre più strada, infatti, la convinzione che la “forza” delle donne sia il reale motore dello sviluppo economico, del progresso sociale ed economico. Per sostenere la crescita occupazionale femminile serve una visione integrata del sistema che comprenda un welfare che metta al centra non solo la donna ma anche la famiglia e le necessità interconnesse.

Intervengono:

– Antonio Calabrò, Presidente della Fondazione Assolombarda e di Museimpresa

– Anita Falcetta, Presidente Women of Change Italia

– Liliana Fratini Passi, Direttore Generale CBI

– Monica Peruzzi, Giornalista SkyTg

– Eugenia Romanelli, CEO di ReWorld, Founder e Direttrice di ReWriters.it e ReWriters Fest.

– Carola Salvato, Presidente GWPR Italia e CEO Havas Life

– Elena Sini, Direttore dei sistemi informativi di GVM Care & Research, HIMSS Board of Directors e Chair HIMSS Europe Governing Council

Modera: Mariangela Cassano, Presidente ActionAid Italia e Founder DEA #Donnecheammiro

Con il supporto incondizionato di DIPLOMATIA.