Nasce a Milano Trendiest News: agenzia di stampa, giornalismo e comunicazione

Un nuovo modello di agenzia stampa a Milano.

Trendiest News, con la sua officina della comunicazione, apre la nuova sede.

Sul Naviglio Grande

In piena “movida” milanese, a un passo dalla Darsena e dalla MM2 Porta Genova, circondata da decine di ristorantini, bar, pub e negozietti trendy, nasce la più trendy delle Agenzie di stampa: Trendiest News, appunto.

Farsi trovare sul web: per fare ufficio stampa non basta scrivere articoli e pubblicarli sulle testate, bisogna saper stare in cima alle notizie.

I mezzi cambiano, le professionalità si evolvono: Trendiest News

Paolo Brambilla, giornalista, bocconiano, rotariano, dopo anni nel mondo della comunicazione come collaboratore e direttore responsabile di testate economico-finanziarie, lancia con Greta Valentina Galimberti, direttore operativo, fotoreporter, formidabile organizzatrice, una nuova tipologia di Agenzia di stampa, una startup innovativa in grado di occuparsi del look del cliente, del suo racconto, della sua visibilità, utilizzando le nuove tecnologie di ultima generazione e gli algoritmi informatici creati appositamente per far arrivare le notizie in testa alle Google News.

Trendiest News coordina servizi di relazioni pubbliche e comunicazione attraverso attività di ufficio stampa, PR, digital PR, eventi istituzionali, convegni nazionali e internazionali e sales promotion, con particolare riferimento alla visibilità sul web, alla reperibilità sui motori di ricerca e al consolidamento della reputation dei clienti e dei loro prodotti o servizi.

L’empatia fra tutto il team di Trendiest News e i propri clienti sta alla base del successo del suo modo di comunicare. Qui il link al gruppo di lavoro

Innovazione “dirompente”

La teoria dell’innovazione “dirompente” si è rivelata negli ultimi anni un potente modo di pensare alla crescita e allo sviluppo. In generale il concetto di “disruption” viene utilizzato per descrivere un processo in cui una società più piccola, riesce a sfidare con successo sul mercato le imprese consolidate.

Ovviamente un’azienda che ha prodotti obsoleti o non adatti al suo mercato non può fare nulla, salvo studiare finalmente prodotti nuovi adatti a quel mercato o a un nuovo mercato in via di espansione, e cercare di battere sul tempo i concorrenti. Lo staff di Trendiest News può suggerire qualche spunto anche sotto questi aspetti.

Trendiest News

Ma il compito istituzionale di un’agenzia innovativa come Trendiest News resta quello di comunicare al meglio le caratteristiche delle aziende che si affidano alla sua esperienza.

Ecco perché Trendiest News lavora per rendere dirompente la comunicazione, per potenziare la capacità di attrarre la propria clientela esistente verso i propri prodotti e servizi, e soprattutto entrare in contatto con una clientela potenziale tramite il corretto utilizzo del web e dei social network d’impatto e alto profilo professionale come LinkedIn.

LinkedIn

Per ottenere il massimo dei risultati innovativi, Trendiest News, partner Execus, uno dei soli tre LinkedIn approved training partner al mondo, offre ai suoi clienti un’assistenza specifica su questa piattaforma social dalle caratterirstiche tipicamente professionali. Non basta essere presenti con la propria pagina aziendale. Molto meglio essere proattivi e sfruttare lo sterminato data base di LinkedIn per raggiungere i potenziali clienti in tutto il mondo.

Amazon

Trendiest News assiste con competenza i clienti che desiderano affrontare l’e-commerce, fornendo anche i servizi personalizzati di Amazon, se richiesti, e collaborando costantemente nel raggiungimento di risultati concreti di vendita.



Trendiest News

Ripa di Porta Ticinese 21 – 20144 Milano

info@trendiest.it Tel. +39 02 8719 7990

Paolo Brambilla cell. +39 335 220221

www.trendiest-news.com