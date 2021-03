Milano. Apre il centro di coordinamento di tutti i Trade Point d’Europa

—- di Mariapaola Negri – Arranger e pr World Trade Point Federation —- I Trade Point lavorano per l’internazionalizzazione dei territori mediante l’utilizzo delle proprie piattaforme e del proprio know-how, coinvolgendo tutti gli attori operativi su un territorio.

I rappresentanti della World Trade Point Federation (WTPF), organizzazione internazionale non governativa costituita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development, anche UNCTAD) hanno incontrato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di realizzare anche a Milano un Trade Point e di fare del capoluogo lombardo il centro di coordinamento di tutti i Trade Point europei.

Di cosa si tratta? I Trade Point lavorano per l’internazionalizzazione dei territori mediante l’utilizzo delle proprie piattaforme e del proprio know-how, coinvolgendo tutti gli attori operativi su un territorio: dagli enti pubblici alle singole imprese, fino alle organizzazioni del terzo settore. In particolare, il Trade Point di Milano, ha l’intenzione di porsi come punto di riferimento e volano di sviluppo economico per l’internazionalizzazione delle attività e dei progetti collocati nell’ambito degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

«I nuovi uffici di Milano – ha dichiarato Bruno Masier – aiuteranno lo sviluppo locale e per-metteranno l’incontro con altre realtà del mondo, per una brillante contaminazione che tornerà a beneficio del territorio. Quello dei Trade Point è un sistema pratico ed efficiente, che si configura come motore di sviluppo innovativo perché non riguarda solo l’economia, ma anche la trasformazione e la globalizzazione dei principi dell’umanesimo e della coscienza scientifica, che altre nazioni nel mondo già prendono come base di una nuova crescita».

Gaetano Visalli è stato incaricato alla gestione dell’Agenzia Europea che coordinerà 99 trade point in tutta Europa. Il World Trade Point Federation, ha base a Ginevra e uffici Trade Point in più di 120 nazioni nel mondo. È stato costituito nel 2000 dall’UNCTAD , il principale organo sussidiario per-manente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite operante nei settori del commercio, svilluppo, finanza, tecnologia, imprenditoria e sviluppo sostenibile.

Mariapaola Negri – Arranger e pr World Trade Point Federation