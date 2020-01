Master in Private Banking & Wealth Management. Sono aperte le selezioni.

giovani neolaureati ai corsi di laurea in economia o ingegneria gestionale, che abbiano ottenuto come voto minimo di laurea 99/110 e siano nati dopo il 1993 (compreso);

laureandi magistrali ai corsi di laurea in economia o ingegneria gestionale che ultimeranno tutti gli esami entro l’inizio del corso con una votazione media di tutti gli esami sostenuti che assicuri il voto finale pari a 99/110 e che discutano la tesi entro il termine dello stage (31.12.2020) e siano nati dopo il 1993 (compreso).

AIPB, Associazione Italiana Private Banking, sta presentando in tutta Italia il primo Master post-universitario in Private Banking & Wealth Management, che si terrà a Milano a partire dal 4 maggio 2020 con lezioni in aula e stage individuali retribuiti presso gli Istituti Finanziari associati.

La Dott.ssa Silva Lepore, direttore scientifico del Master, presenterà in numerosi istituti universitari, in tutta Italia, il Master in Private Banking & Wealth Management da febbraio 2020 in poi. Consultate il sito del Master per ogni aggiornamento.

IL MASTER AIPB

Il Master in Private Banking & Wealth Management è disegnato e realizzato dall’Associazione con l’obiettivo di avvicinare giovani neolaureati al mondo del lavoro.

Il Master AIPB è già stato presentato in novembre e dicembre 2019 nel corso di alcuni incontri presso importanti Università italiane, cui hanno partecipato la Dott.ssa Antonella Massari, segretario Generale AIPB, e la Dott.ssa Silva Lepore, direttore scientifico del Master. Ora prosegue la presentazione agli studenti interessati anche in altri atenei in tutta Italia.

La Dott.ssa Silva Lepore precisa che “il Master avrà una durata di otto mesi e il piano prevede due mesi di lezioni in aula a Milano cui seguiranno sei mesi di stage individuale remunerato presso uno dei 25 Istituti Finanziari che hanno aderito all’iniziativa”.