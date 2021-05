“Marchi e Disegni Comunitari”: 11 webinar per PMI e imprese innovative

Dal 4 maggio 11 webinar per PMI e imprese innovative, con la novità del tutoring. Incontri anche per gli studenti di discipline artistiche e grafiche

È ai nastri di partenza l’undicesima edizione di “Marchi e Disegni comunitari”, il progetto finanziato dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e realizzato da Innexta in collaborazione con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il Sistema delle Camere di commercio e Unioncamere, che ha l’obiettivo di accompagnare le imprese nella tutela dei propri asset intangibili. Un progetto che solo lo scorso anno ha coinvolto 25 Camere di commercio e quasi mille tra imprese, professionisti e studenti interessati ad approfondire il tema della proprietà intellettuale.

L’edizione 2021 del percorso prevede:

8 webinar in materia di marchi e disegni che verranno organizzati con la collaborazione delle Camere di commercio e delle Associazioni di categoria ;

in materia di marchi e disegni che verranno organizzati con la collaborazione delle ; 2 incontri in tema di tutela del design, indirizzati agli studenti delle discipline artistiche e grafiche, per offrire ai futuri professionisti di questi settori la consapevolezza degli strumenti di protezione del patrimonio intangibile;

in tema di tutela del design, delle discipline artistiche e grafiche, per offrire ai futuri professionisti di questi settori la consapevolezza degli strumenti di protezione del patrimonio intangibile; 3 incontri di gruppo dedicati alle start up e PMI innovative, per fornire alle imprese innovative italiane un momento di formazione e pre-assestment della strategia di tutela dei titoli di proprietà intellettuale.

Il tutoring

La novità dell’edizione 2021 consiste nella possibilità per le imprese di usufruire dell’attività di tutoring, con particolare focus rivolto alle PMI, per fornire un supporto personalizzato alle aziende del tessuto imprenditoriale che parteciperanno al percorso e ne faranno richiesta. A tale proposito, il Presidente Innexta, Giovanni Da Pozzo ha commentato dichiarando che “La tutela degli asset intangibili è un elemento importante per le imprese anche in una logica di accesso al mercato del credito e dei capitali. Come sistema camerale vogliamo, quindi, rappresentare un punto di riferimento per le imprese che possono ricevere assistenza e acquisire conoscenze utili allo sviluppo della propria attività di impresa, grazie ai servizi previsti nell’ambito del progetto “Marchi e Disegni Comunitari”, realizzato in collaborazione con le principali istituzioni nazionali e comunitarie competenti in materia”.

La Camera di Commercio di Vicenza

Il primo evento, in programma per il prossimo martedì 4 maggio 2021, è stato organizzato con il patrocinio della Camera di Commercio di Vicenza e verterà sulla strategia di tutela del marchio e del design per le PMI anche alla luce della Brexit. Durante l’appuntamento interverrà anche un referente dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che farà particolare riferimento al “SMEs Fund”, un bando dedicato alle PMI europee che, applicando, possono beneficiare di un rimborso del 50% delle tasse di base delle domande di attività di marchio, disegno o modello depositate a livello nazionale o comunitario, fino ad un massimo di 1500 euro. La terza finestra del fondo si aprirà il 1° maggio e le aziende potranno presentare le proprie domande fino al 31 maggio. Sono previste inoltre altre due finestre per i mesi di luglio e settembre.

Gli altri eventi

Gli appuntamenti del percorso proseguiranno poi mercoledì 19 maggio con un evento patrocinato dalla Camera di commercio di Trento, e martedì 25 maggio, con un evento dedicato agli studenti dell’Istituto d’Arte Applicata e Design (IAAD). Per restare aggiornato e per partecipare alle date previste, visita la pagina: https://www.marchiedisegni.eu/eventi/eventi-2021/.