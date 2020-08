Lo split Apple. Che cosa significa per i risparmiatori?

Si tratta del quinto frazionamento della casa di Cupertino, il primo però con la formula 4 a 1, cioè per ogni azione posseduta se ne ricevono altre 3.

Questa notizia, giudicata estremamente positiva dagli investitori, ha fatto volare alle stelle la quotazione delle azioni. Apple ha superato i 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. La prima società quotata negli USA a raggiungere e superare questo traguardo.

Per chi ha già in portafoglio le azioni, non c’è da fare niente di più. In pochi giorni si troverà quadruplicato il numero delle azioni in suo possesso, anche se ciascuna logicamente rappresenterà un quarto del valore precedente. Ma non è proprio così. Alla fin fine ci si troverà con un capitale un po’ più consistente, perché l’operazione è piaciuta ai mercati e, come abbiamo detto, ha fatto toccare nuovi record alla società.

