L’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere ricorda l’economista Libero Lenti

Silvio Beretta, politologo italiano, ex-presidente della Provincia di Pavia, giovedì 18 gennaio, alle ore 14.30, ricorda la figura del noto economista Libero Lenti.

Palazzo Brera (sede storica) – Sala delle Adunanze – Via Brera, 28 – 20121 Milano

Libero Lenti

Libero Lenti ha contribuito a dare vita ad importanti iniziative, riviste e istituzioni economiche di alto profilo. Laureato alla Bocconi nel 1927, già nel primo dopoguerra prendeva parte, nell’ambito dell’Assemblea Costituente, ai lavori preparatori della Commissione economica presieduta da Giovanni Demaria.

Nel 1946, insieme a Ferdinando di Fenizio, Roberto Tremelloni e altri, fonda il quotidiano economico 24 Ore (ora Il Sole 24 Ore) e prende parte alla fondazione dell’Istituto per gli Studi Economici (ISE).

Ricordiamo inoltre il ruolo di Libero Lenti nel Consiglio superiore di statistica e nel Comitato tecnico dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). È stato uno dei componenti del Comitato scientifico per il piano Vanoni, della Commissione Papi e del Comitato Nazionale per la Programmazione Economica (C.N.P.E.). Professore ordinario di Statistica Economica alla Bocconi per svariati anni, pubblica importanti testi in materia economico-finanziaria e nel 1984 il libro Gli ottant’anni della Bocconi con un’introduzione e una testimonianza di Giovanni Spadolini e un’appendice a cura di Leo Valiani.