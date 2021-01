▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Quali sono i driver che spingeranno le operazioni di M&A nel 2021? Il 2021 si prospetta un anno ancora incerto con nuove ondate di coronavirus e nuovi lockdown in molti Paesi anche se l’arrivo del vaccino contro il Covid potrebbe dare un impulso all’economia.

Il nuovo anno porta nuove prospettive per alcuni settori che si sono visti fortemente penalizzati nella prima ondata di coronavirus. Nonostante la pandemia nel 2020 non c’è stato un aumento significativo delle interruzioni dei deal. Nel pieno della prima ondata lo scorso marzo, il flusso di M&A si è completamente arrestato. Dai primi mesi dell’estate in poi l’attività ha ripreso a crescere gradualmente per acquisire slancio ad agosto e settembre, con una serie di deal che hanno riguardato tutti i segmenti dell’economia, soprattutto tra i titoli tecnologici e biotecnologici statunitensi.

Il report Dealogic

Secondo un report redatto dalla sezione M&A research di Dealogic a livello globale la tecnologia continua a essere il settore più attivo anche in questo 2021. I settori più colpiti invece sono stati quello dei prodotti chimici, media/intrattenimento e consumer. Alcuni settori si sono dimostrati resilienti durante la pandemia, e in particolare alcuni segmenti dell’energia, del life science e del food&beverage.

Il forte aumento del numero di operazioni osservato durante l’estate dovrebbe continuare anche nel 2021 principalmente per due fattori: il facile accesso al credito a basso costo per le imprese e il fattore chiave dell’innovazione tecnologica. Nonostante la recessione e le crisi economiche il 2021 potrebbe essere l’anno delle fusioni e delle acquisizioni (M&A). I settori più promettenti sono quello della mobility gazie ai diversi progetti legati alle smart city che dovrebbero essere lanciati nei prossimi due anni, dell’innovazione tecnologica (intelligenza artificiale) e del settore farmaceutico. Anche i fattori ESG ( Environmental, Social and Governance ) e la sostenibilità in particolare sono sempre più un driver per l’attività di M&A.