L’accordo su scambi e cooperazione tra UE e Regno Unito

—– di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- Protezione degli interessi europei, garanzie di leale e prosecuzione della cooperazione negli ambiti di interesse comune: la Commissione europea ha raggiunto un accordo con il Regno Unito per definire le condizioni della futura collaborazione del Regno Unito con l’Unione europea.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “È stato lavoro ben speso lottare per questa intesa, perché ora abbiamo un accordo equo ed equilibrato con il Regno Unito, che proteggerà gli interessi europei, garantirà una concorrenza leale e assicurerà la necessaria prevedibilità alle comunità della pesca. Possiamo finalmente lasciarci alle spalle la Brexit e volgere lo sguardo al futuro. L’Europa prosegue il suo cammino.”

Michel Barnier, Capo negoziatore della Commissione europea, ha dichiarato: “Siamo giunti al termine di quattro anni molto intensi, in particolare per quanto riguarda gli ultimi nove mesi durante i quali abbiamo negoziato il recesso ordinato del Regno Unito dall’UE e un partenariato completamente nuovo, che abbiamo finalmente concordato oggi. La protezione dei nostri interessi è stata la nostra preoccupazione principale durante tutti questi negoziati e sono lieto di quanto abbiamo conseguito. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio pronunciarsi su questo accordo.”

Il 1º gennaio 2021

Il Regno Unito lascia il mercato unico e l’unione doganale dell’UE insieme a tutte le politiche dell’Unione europea e agli accordi internazionali. Ha fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione europea. L’Unione europea e il Regno Unito costituiscono due mercati distinti e due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico.

Un accordo di libero scambio

Si avvia un nuovo partenariato economico e sociale, non solo in termini di scambio di merci e servizi, ma anche a riguardo di un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’Unione. Investimenti, concorrenza, aiuti di Stato, trasparenza fiscale, trasporti aerei e stradali, energia e sostenibilità, pesca, protezione dei dati e coordinamento in materia di sicurezza sociale. Inoltre l’assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle regole in materia di origine, parità di trattamento in settori quali la tutela dell’ambiente, la lotta contro i cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie e la possibilità, aperta a entrambe le parti, di adottare misure correttive. Infine un nuovo quadro per la gestione comune delle risorse ittiche in uno spirito di conservazione delle risorse naturali.

Qualche dettaglio

La connettività per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima prosegue ininterrotta e in modo sostenibile, anche se l’accesso ai mercati si ridurrà rispetto alle opportunità offerte dal mercato unico. Sono comprese disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell’UE e del Regno Unito avvenga in condizioni paritarie, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e dei lavoratori né la sicurezza dei trasporti.

In materia di energia l’accordo fornisce garanzie di concorrenza aperta e leale, anche per quanto riguarda le norme di sicurezza per le attività offshore e la produzione di energia rinnovabile.

Nel coordinamento della sicurezza sociale l’accordo è finalizzato a garantire una serie di diritti dei cittadini dell’Unione e di quelli del Regno Unito. Tali disposizioni riguardano i cittadini dell’UE che lavorano nel Regno Unito, vi si recano o vi si trasferiscono, e i cittadini del Regno Unito che lavorano nell’UE, vi si recano o vi si trasferiscono dopo il 1º gennaio 2021.

L’accordo stabilisce un nuovo quadro in materia di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e civile e riconosce la necessità di un’intensa cooperazione tra le polizie e le autorità giudiziarie nazionali

La governance

Un consiglio di partenariato misto è incaricato di accertarsi che l’accordo sia applicato e interpretato correttamente e discuterà la questioni che dovessero presentarsi sul tema dei meccanismi vincolanti e della risoluzione delle controversie nel rispetto dei diritti delle imprese, dei consumatori e dei singoli: le imprese nell’Unione europea e nel Regno Unito saranno in concorrenza in condizioni paritarie.

La politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa però non sono contemplate dall’accordo.