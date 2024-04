Il Domani affida ad Adasta (Gruppo Execus) la raccolta pubblicitaria digital

Un accordo finalizzato a massimizzare la monetizzazione degli spazi pubblicitari, valorizzando al contempo la qualità editoriale e garantendo una user experience ottimale per i lettori

Adasta – una tra le principali concessionarie pubblicitarie digitali italiane, recentemente coinvolta in un’operazione di consolidamento e crescita grazie all’acquisizione delle quote di maggioranza da parte di Execus SPA, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan – a capo dell’omonimo gruppo operante nel settore del social selling-, e Domani, quotidiano italiano d’informazione edito da Editoriale Domani SpA, annunciano una partnership per la gestione degli spazi pubblicitari digitali. Mentre la raccolta pubblicitaria sul quotidiano, come anche i clienti direzionali, continuano ad essere gestiti da Editoriale Domani.

Con 1,5 mln di utenti unici, circa 5 mln di pagine viste ogni mese e una forte presenza sulle piattaforme social come Instagram, Domani si distingue per una linea editoriale attenta e approfondita, qualità che Adasta intende valorizzare attraverso strategie pubblicitarie non invasive e altamente efficaci.

Adasta a partire dal mese in corso, gestirà la raccolta pubblicitaria digital di Domani, attraverso formati pubblicitari ad alto impatto e soluzioni all’avanguardia, proprie dello spirito tecnologicamente pionieristico della concessionaria, sia attraverso il canale Programmatico che con una strategia commerciale forte e condivisa, dedicata alla vendita diretta e ai Progetti Speciali.

L’obiettivo è duplice: massimizzare la monetizzazione degli spazi pubblicitari disponibili sul sito e sui social, e garantire al contempo che la pubblicità sia integrata in modo tale da preservare la fruibilità dei contenuti da parte degli utenti e l’esperienza di lettura; obiettivi da sempre in linea con l’impegno di Adasta che vanta una expertise verticale nel settore e un roaster di oltre 60 editori.

“Siamo entusiasti di aver concluso un accordo con una testata giornalistica così autorevole come Domani. Questa partnership rappresenta per noi un’opportunità unica di dimostrare il nostro continuo impegno non solo verso l’innovazione pubblicitaria, ma anche verso la tutela dell’integrità editoriale. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni pubblicitarie efficaci e che generino valore concreto, senza mai compromettere la qualità dell’esperienza da parte dei lettori”, dichiara Filippo Marchio, Managing Director di Adasta Media.