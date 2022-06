IL CENTRO STUDI GRANDE MILANO PROMUOVE UNA SCUOLA PIÙ DIGITALE

Meno burocrazia, la richiesta delle aziende italiane alla politica

“Voci di impresa“, l’evento organizzato dal Centro studi Grande Milano, porta alla ribalta le opinioni dei più validi imprenditori e professionisti

Centro Studi Grande Milano – in copertina: Daniela Mainini



Ospite d’onore l’eurodeputata Irene Tinagli: “Tutte le volte che si è provato a fare una riforma nel mondo della scuola ci si è scontrati con resistenze pazzesche, ma è una sfida fondamentale per l’Italia” ha affermato.

Apprezzata la presenza di Gianmario Verona, rettore dell’università Bocconi di Milano, che ha dichiarato “E’ necessario riformare strutturalmente la scuola, ancora orientata al Novecento e distante dal mondo tecnico e dalla cultura flessibile. A 13 anni si è costretti a scegliere se essere un umanista o un piccolo scienziato: un errore madornale in un mondo dove servono competenze incrociate”.

L’evento ha affrontato inoltre il tema del il divario tra domanda e offerta di lavoro. “Nei prossimi dieci anni lo sviluppo di nuove tecnologie come Blockchain, intelligenza artificiale e cloud porterà a un aumento della domanda del 50% di competenze digitali. Se non inauguriamo una nuova strategia per la formazione, mettendo assieme tutti, il rischio è che le imprese cerchino i talenti fuori dall’Italia”, secondo Francesco Durante, AD di Sisal.

Tutta la platea concorda sulla necessità di “riflessioni sulle strategie da adottare” come ha ben sintetizzato Daniela Mainini, presidente del Centro Studi Grande Milano.

“Inflazione, spread e cambio tecnologico molto forte, soprattutto per l’automotive” sono i punti sottolineati da Alessandro De Martino, presidente Cresci (Centro di Ricerca Economica per lo Sviluppo e la Competitività delle Imprese) e AD Continental.

Il Centro Studi Grande Milano

Il Centro Studi Grande Milano è un’associazione nata con lo scopo di promuovere e divulgare l’idea e i valori di una Milano più grande, autorevole e confrontabile con le diverse realtà metropolitane europee ed internazionali e ha una storia di oltre quindici anni dalla sua fondazione. Negli anni è cresciuto attraverso l’adesione ed il sostegno di realtà imprenditoriali ed associative che possiedono i requisiti della Carta dei Valori. Oggi, grazie a network, relazioni intranet e professionalità di eccellenza, il Centro Studi Grande Milano offre alle aziende associate un percorso di crescita e sviluppo interni ed esterni, attraverso le competenze del Centro di Ricerca Economica per lo Sviluppo e la Competitività delle Imprese (CRESCI) e del Centro Studi Anticontraffazione (CSA).

Il CSGM promuove la diffusione del marchio #AMAREMILANO come segno distintivo di appartenenza per le aziende associate, al fine di renderle sin d’ora riconoscibili in Italia e nel mondo come eccellenze economiche ed etiche. La sua attività è da molti anni nota al grande mondo della cultura e della solidarietà meneghina, da sempre sostenute con eventi, dibattiti e progetti donati alla Città.

Prestigiosi sono i riconoscimenti de “Le Grandi Guglie della Grande Milano”, premio conferito alle personalità che si sono distinte nei diversi settori di competenza per aver contribuito a rendere la grande Milano riconoscibile nel mondo e la nomina di “Ambasciatore della Grande Milano nel mondo” conferita a quegli opinion leader riconoscibili per valori umani e professionali che veicolano con il loro qualificato operare i valori della Grande Milano rappresentando testimonial di comprovato talento e capacità.