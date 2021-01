Grownnectia fa il suo ingresso nel capitale di Miomeal

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

—- Redazione Trendiest News —- Miomeal, la startup del mangiare sano a domicilio

Massimo Ciaglia

Un altro tassello si aggiunge al progetto di Grownnectia nella creazione di un portafoglio di investimenti ad alto potenziale. Dopo aver iniziato nel 2019, investendo in realtà promettenti, Grownnectia e il suo CEO Massimo Ciaglia non si sono più fermati, sostenendo aziende e startup in diversi ambiti, dall’insurtech al digitale.

Grownnectia e Miomeal

Grownnectia questa volta ha voluto puntare sul food delivery, facendo il suo

ingresso nel capitale sociale di una startup uscita direttamente dai propri programmi

di accelerazione: si tratta di Miomeal, una startup innovativa del mangiare sano a

domicilio. Un settore, quest’ultimo, che ha ricevuto una forte spinta in un periodo di

crisi causato dalla pandemia e dall’impossibilità di spostamenti.



L’intuizione dei due founder di Miomeal, Marco Coscarella e Alessandro Tamborra è stata quella di fornire una soluzione pratica, veloce e allo stesso tempo

salutare, a chi come loro voleva dedicare più tempo a se stessi e al lavoro senza

rinunciare al proprio benessere. Ed è nata così l’idea di creare dei pasti completi

bilanciati, che grazie ad una tecnologia avanzata di termo-sigillazione sottovuoto

si conservano fino a 15 giorni, da ricevere comodamente a casa propria in tutta

Italia ogni martedì e da gustare ovunque si voglia.



Non soltanto infatti i prodotti utilizzati sono freschi, di alta qualità e stagionali, ma

anche le confezioni sono pensate con un occhio di riguardo alla sostenibilità e

all’ambiente. La quantità di cibo al loro interno è ideale per sentirsi sazi, senza

sprechi, e il packaging è completamente riciclabile.



Miomeal è anche stata selezionata tra le 50 startup più innovative d’Italia del

2019, a testimonianza di quanto la vision e la mission dell’azienda siano

all’avanguardia. L’obiettivo è stato quello di creare una vera e propria cucina “in

cloud” per privati e aziende.



Sono queste le realtà imprenditoriali su cui tutto il settore imprenditoriale italiano

dovrà puntare, startup caratterizzate da forte innovazione e sostenibilità.

Un messaggio che hanno compreso subito i numerosi investitori che hanno colto

l’occasione di entrare a far parte del capitale di Grownnectia, come gli imprenditori

Marco Bacini, Luigi Foscale, Paolo Cabassi, Francesco Osti solo per citarne

alcuni, attraverso la campagna di crowdfunding che peraltro continuerà fino al 24

Gennaio 2021 sulla piattaforma Backtowork.

Per saperne di più sul crowdfunding:

https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=115-grownnectia