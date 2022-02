Glass to Power, un caso di successo. la quotazione a Euronext

Nuova quotazione per una delle emittenti di CrowdFundMe. Questa volta la protagonista è Glass to Power, società che realizza un innovativo vetro isolante fotovoltaico trasparente, che è sbarcata questa mattina su Euronext Parigi.



Glass to Power



L’azienda è arrivata sulla piazza parigina con un prezzo di collocamento di 48 euro ad azione e un flottante di 528.812 azioni, pari a 25,38 milioni di euro. Per CrowdFundMe rappresenta un risultato significativo: rispetto alla valutazione post-money, dal primo round di Equity Crowdfunding Glass to Power ha aumentato il proprio di valore di 15 volte e di 2,26 volte rispetto al secondo.



CrowdFundMe



Risultati possibili grazie al sostegno fondamentale dell’Equity Crowdfunding, che ha permesso alla società di trovare i capitali per perfezionare la propria tecnologia e preparare la prossima fase di espansione sul mercato. Su CrowdFundMe, che per prima l’ha scoperta, Glass to Power ha raccolto oltre 2,4 milioni di euro in due round, grazie a più di 500 investitori sia crowd che corporate (tra cui Federico De Nora SpA, società holding del Gruppo Industrie De Nora, multinazionale italiana leader nelle tecnologie elettrochimiche sostenibili).



Per il portale, si tratta della quinta Exit di un’emittente tramite quotazione. Le altre sono state quella del portale stesso, di CleanBnb (affitti brevi), i-RFK (holding industriale) e TrenDevice (vendita device rigenerati). Ma non ci sono solo gli sbarchi in Borsa come eventi rilevanti, basti pensare al sistema push-to-talk Talkway e alla piattaforma per video conferenze HRT, acquisite rispettivamente da Leonardo e dall’americana Biamp Systems. Senza considerare le Exit in arrivo, su cui sarà possibile avere maggiori informazioni nei prossimi mesi.

E i casi di successo di CrowdFundMe non si fermano qui. Perché sono tante le emittenti che, pur non essendosi quotate e senza operazioni M&A, hanno intrapreso un percorso di sviluppo e rivalutazione, a beneficio degli investitori. Come il delivery di bevande Winelivery (18,1x), dopo il round da 2,5 milioni del 2020 (a cui ha partecipato anche Intesa Sanpaolo), e il jet elettrico navale DeepSpeed (6,68x), grazie alla crescita del valore a seguito del secondo Equity Crowdfunding. Oppure Snowit (1,8x), che lo scorso anno ha venduto il 33,33% del capitale sociale al gruppo FNM, il quale controlla Ferrovie Nord Milano e detiene partecipazioni in altre infrastrutture di mobilità.



Di seguito la tabella con i dati, elaborati dal Politecnico di Milano, relativi alle principali rivalutazioni di emittenti di CrowdFundMe.

*Risultato ottenuto dalla valutazione post-money attuale sulla post-money della relativa campagna di Equity Crowdfunding



Tale dinamica è da ricondurre alla strategia di selezione di CrowdFundMe, che ha non solo l’obiettivo di concludere i round di Crowdinvesting, ma anche quello di individuare emittenti in grado di crescere nel medio-lungo periodo, affinché possano creare valore per gli investitori.



La qualità delle società del portale è validata anche dall’Equity Crowdfunding Index, ovvero il Nav (Net Asset Value) elaborato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano sulle imprese che hanno chiuso raccolte di successo.

Secondo i dati più aggiornati dell’ateneo milanese, CrowdFundMe registra un risultato superiore alla media nazionale: 232 contro 170.