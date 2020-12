Garantire condizioni di parità per il decollo degli ELTIF

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

—- di Paolo Brambilla – Trendiest News —- Gli ELTIF sono fondi definiti European Long Term Investments. cioè fondi di natura chiusa, introdotti da un regolamento comunitario del 2015 (Regulation EU 2015/760), creati per avvicinare i risparmiatori retail all’investimento illiquido.

Con solo 22 fondi attivi, di cui solo una manciata sono commercializzati e distribuiti a investitori individuali non professionali (“al dettaglio”), il mercato dei fondi di investimento a lungo termine dell’UE (ELTIF) sta ancora lottando per svilupparsi più di cinque anni dopo l’adozione del suo regolamento. La diffusione degli ELTIF da parte degli investitori è ostacolata da etichette nazionali simili ma più attraenti, una mancanza di promozione pubblica, una carenza di investitori “ricchi” e regole di investimento più rigorose rispetto ad altri fondi dello stesso tipo.



Una ricerca e una relazione politica di BETTER FINANCE sul mercato sottosviluppato dell’UE per i fondi di investimento a lungo termine si propone di identificare ciò che ha scoraggiato gli investitori dal raggruppare i capitali in questo veicolo di investimento sicuro a lungo termine. Il rapporto raccoglie le opinioni dei membri di BETTER FINANCE e le prove della ricerca a tavolino su ciò che ha ostacolato lo sviluppo del mercato ELTIF e cosa si può fare per garantire che anche questa etichetta di fondo si trasformi in una storia di successo, come l’OICVM.



L’ELTIF è stato creato per affrontare la mancanza di finanziamenti disponibili per private equity, infrastrutture o progetti sostenibili (come energie rinnovabili, cambiamenti climatici o tecnologie eco-compatibili). Tali progetti, per loro natura, sono molto meno liquidi di altri investimenti e richiedono finanziamenti su larga scala e “capitale paziente” (impegni a lungo termine). Creare un veicolo sicuro per gli investimenti in attività più rischiose e illiquide a livello dell’UE è molto difficile, soprattutto perché alcune leggi nazionali “competono” tra loro attraverso vari tipi di fondi di private equity incentivati ​​dalle tasse.



Oltre alle sfide legate alla creazione di un tale veicolo, un altro fattore che influenza lo sviluppo del mercato ELTIF è semplicemente la mancanza di una base di investitori al dettaglio “ricchi”, a causa della scarsa alfabetizzazione finanziaria, consapevolezza e fiducia nei mercati dei capitali. Infine, le regole di investimento più rigorose per gli ELTIF e la mancanza di incentivi fiscali possono dissuadere anche i gestori di attività dall’istituire tali fondi a lungo termine.



Tra le altre raccomandazioni nella sua relazione, BETTER FINANCE chiede di concedere agli ELTIF il regime fiscale più favorevole per i prodotti di investimento “al dettaglio” che investono in attività illiquide in tutta l’UE e che rendono le azioni small cap quotate una classe di attività ammissibile. È fondamentale anche un rapido seguito alle raccomandazioni della relazione finale del forum ad alto livello sul futuro dell’Unione dei mercati dei capitali relative agli ELTIF.



Guillaume Prache, amministratore delegato di BETTER FINANCE, afferma che “purtroppo, questo marchio dell’UE deve far fronte a una concorrenza non uniforme dei prodotti nazionali a livello nazionale, svantaggiando gli investimenti transfrontalieri e frenando la creazione di un vero mercato interno dei capitali e dei servizi finanziari . Gli Stati membri dell’UE devono – per lo meno – non ostacolare l’adozione di veicoli di investimento regolamentati dall’UE, come l’ELTIF, e concedere loro lo stesso trattamento”.

