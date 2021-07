FLY FREE AIRWAYS SI PRESENTA SUL MERCATO, E FA SUBITO IL PIENO

In corso l’aumento di capitale. Fly Free Airways ha spiegato il proprio modello di business e le attività di tour operator a una platea di quasi 100 investitori

Grandissima affluenza alla prima serata di presentazione commerciale di Fly Free AirWays a Torino presso i Magazzini Oz, e grandi menifestazioni d’interesse da chi sta sottoscrivendo l’aumento di capitale.

Nonostante il tempo afoso, umido e con minaccia di temporali e nonostante fossimo al 26 luglio, quasi 100 persone hanno preso parte alla serata di presentazione dove Fly

Free AirWays ha spiegato il proprio modello di business e le attività di tour operator che sta realizzando anche grazie alla nuova acquisizione della società romana Romavia srl con a bordo le necessarie autorizzazioni CAMO, e PART145 con l’officina di manutenzione già attiva ed operante per la manutenzione dei Jet.

Fly Free AirWays per managers e millennials

Si sono alternati negli speach Patrizia Caridi, Francesco D’Alessandro, Silvia Simonini, Lorenza Morello e Giorgio Grasso.

“Per me Fly Free AirWays è un sogno realizzato che va a colmare un vuoto di mercato” esordisce il CEO della società, Francesco D’Alessandro. “Il nostro focus è sul business travel management e sul turismo esperienziale. Ci rivolgiamo ad un target molto ben definito e ad un pubblico di millennials che dagli studi di mercato viaggia per almeno 31 giorni l’anno ed ha un ticket di spesa medio di 10.600 € per settimana di vacanza. L’idea di unire il tour operator alla compagnia aerea ci permette di offrire un servizio all inclusive a 360° con assistenza H 24.”

L’investimento con Fly Free AirWays

Fly Free AirWays offre la possibilità di investire anche in una singola porzione di aereo acquistando un pacchetto di ore volo e poi l’utilizzo di una piattaforma dedicata per il matching tra domanda e offerta con soluzioni che coinvolgono anche le altre compagnie aeree e tour operators. Questi, infatti, non sono affatto visti come concorrenti, ma come partners con i quali stringere degli accordi commerciali a vantaggio di tutti e soprattutto dei clienti stessi che in questo modo possono ricevere un servizio sempre più personalizzato, veloce, flessibile, sicuro ed economico.

“In pratica abbiamo fuso insieme i modelli di business di Uber e di Netjet e diamo la possibilità di pagare anche in criptovalute. Il business prevede costi fissi molto bassi. Con l’aumento di capitale in corso intendiamo fare altre acquisizioni, comprare due aerei tra i quali un 737 Cargo, sviluppare la piattaforma innovativa e spingere sempre di più sull’attività commerciale e di marketing e comunicazione.

Ci posizioniamo in tutta Europa per il corto raggio e poi siamo focalizzati sui Cargo e sul medio lungo raggio soprattutto verso l’Asia” dice Francesco D’Alessandro fondatore e CEO di Fly Free Airways, il vero Deus ex machina che però ha saputo circondarsi di una squadra di 12 persone molto competenti e già provenienti dal settore aeronautico, oltre alle competenze acquisite per via dell’ingresso del 100% di Romavia.

Rispettare le esigenze green

L’ufficio stampa è affidato a Trendiest Media, che si occuperà anche degli aspetti televisivi col nuovo canale TvTrend in programmazione dopo l’estate su piattaforme in streaming dell’importanza di Canale Europa TV, AskaNews, La TV d’Italia, ecc.

Infine Fly Free Airways ha deciso di destinare una quota parte dell’utile di ogni volo a progetti di riforestazione e di coltura delle api per rispettare il green ed essere sempre più sostenibili, oltre ad investire in ricerca e sviluppo per il motore ad idrogeno e per il motore elettrico partecipando a gruppi di lavoro interaziendali ed interuniversitari.