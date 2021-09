Fly Free Airways presenta la sua criptovaluta, FlightCoin, all’Università LUM

▷ PARTECIPA ALLA CLASS ACTION CONTRO BINANCE: ISCRIVITI SUBITO E GRATUITAMENTE QUI: TOKENCLASSACTION BY LEXIA AVVOCATI.

Grande successo la campagna di Comunicazione e Marketing di Fly Free Airways, startup innovativa del mondo del Business Travel Management e del Turismo Esperienziale che ha lanciato la sua criptovaluta, FlightCoin.

FLIGHTCOIN su Waves

Quotata sull’exchange Waves, si è subito rivelata disruptive per il mercato che l’ha accolta con grandissimo favore e con un tasso di crescita a due cifre. Il Fondatore e CEO Francesco D’Alessandro sabato scorso è stato anche ospite di Marco Bacini in una lezione del Master in Aviation Management dell’Universita’ LUM di Milano proprio per portare la sua testimonianza sul grande lavoro portato avanti con FlyFreeAirways e con la sua nuova Criptovaluta.

La Comunicazione

Francesco D’Alessandro ha sottolineato l’importanza per qualunque Azienda, ancor più se startup, di non perdere di vista la Comunicazione sia interna che Esterna, assorbiti da come si è dalla quotidianità. Fondamentale è affidarsi a professionisti per creare il Brand ed il Payoff che comunicano direttamente ed in maniera visiva al target di riferimento.

Francesco D’Alessandro

“Non si può non comunicare e bisogna farlo per obiettivi” dice D’Alessandro. “Non farlo è comunque una scelta comunicativa. La Comunicazione di FlyFreeAirways è unica ma parla con un linguaggio diverso e con documenti a supporto diversi a seconda che si parli al target di riferimento (Comunicazione Commerciale) o al mondo finanziario e degli investitori (Comunicazione Istituzionale)”.

▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Che cos'è l'advocacy, quanto pesa sul web? Intervista a Emanuele Salamone

A quest’ultima bisogna comunicare in modo ancora più semplice, con dei numeri però a supporto, cosa si vuol fare e rivolto a chi. Il Business Plan con le varie marginalità e il ROI. Durata prevista dell’investimento e strategie di Exit. Dal punto di vista commerciale è fondamentale far capire al cliente l’importanza del saving di tempo, l’economicità e la flessibilità. La Comunicazione deve aiutare a schiarire e focalizzare il problema del Cliente per fargli trovare una soluzione.

Conclude D’Alessandro: “se vuoi vendere un trapano non devo spiegare quanto è bello e performante il tuo trapano ma la necessità che il Cliente ha di fare il buco in maniera sicura, efficiente, rapida ed economica..magari senza sporcare etc etc …”

Branding awareness

La Comunicazione di FlyFreeAirways ha preso in considerazione diversi canali media coinvolgendo l’Ufficio Stampa e i Social per fare branding awareness e farsi conoscere ma anche attività mirate ed eventi verso il pubblico di riferimento con eventi test, testimonial e sponsor ed un’attività specifica one to one. Fondamentali sono gli accordi commerciali e le partnership.

“Un ringraziamento speciale a Marco Bacini della School of Management dell’Università LUM di MIlano” conclude Francesco D’Alessandro.