Finanza alternativa. Roadshow di CrowdFundMe a Bolzano, Padova, Verona

LA FINANZA ALTERNATIVA COME STRUMENTO PER FINANZIARE LE PMI: CROWDFUNDME LANCIA IL ROADSHOW PER SOSTENERE LE IMPRESE DEL NORD-EST

Il fabbisogno finanziario delle aziende può essere soddisfatto grazie a nuove opportunità in termini di capitale di rischio, strumenti obbligazionari (minibond) o prestiti (lending)

La raccolta di capitali

Le piccole e medie imprese del Nord-Est sono un traino per l’economia reale italiana, ma per sprigionare tutto il loro potenziale hanno bisogno di maggiore supporto in termini di raccolta di capitali. Ed è per questo che CrowdFundMe , piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata su Euronext Growth Milan, ha organizzato un roadshow (20-21 marzo) tra Veneto e Trentino-Alto Adige dedicato alla finanza alternativa per le PMI.

Crediti formativi di ODCEC

Si tratta di una serie di incontri aperti a imprenditori e professionisti (promotori finanziari, asset manager e commercialisti, i quali possono ricevere i crediti formativi tramite le sezioni ODCEC – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – che hanno aderito all’iniziativa). L’obiettivo dei convegni – a cui collaborano anche l’acceleratore Seed Money e il gestore patrimoniale Studio Foppa di Bolzano – è quello di illustrare le diverse opportunità di finanziamento offerte da CrowdFundMe a sostegno delle PMI attraverso capitale di rischio, strumenti obbligazionari (minibond) o prestiti (lending).

I vantaggi della finanza alternativa

Le tematiche sono di stringente attualità: la finanza alternativa offre nuove possibilità rispetto ai canali bancari tradizionali e presenta numerosi vantaggi (tempistiche rapide, ottimizzazione dei costi, networking con un’ampia platea di investitori e visibilità mediatica). Grazie a tali caratteristiche, le soluzioni proposte da CrowdFundMe sono ideali per sostenere la crescita delle aziende e il loro fabbisogno finanziario.

Di seguito le informazioni per partecipare agli incontri del roadshow:

· Bolzano: lunedì 20 marzo presso Hotel Park Laurin (Via Laurin 4). Orario: 17:30 – 19:00. Relatori: Tommaso Baldissera (CEO CrowdFundMe) e Ulrich Foppa (Ceo Studio Foppa di Bolzano); per iscriversi gratuitamente: EVENTBRITE BOLZANO

· Padova: martedì 21 marzo presso Hotel NH (Via Niccolò Tommaseo, 61). Orario: 10:00 – 12:00. Relatori: Tommaso Baldissera e Francesco Zorgno (Business Angel e imprenditore); per iscriversi gratuitamente: EVENTBRITE PADOVA

· Verona: martedì 21 marzo presso Due torri Hotel (Piazza Sant’Anastasia 4). Orario: 17:30 – 19:00. Tommaso Baldissera ed Enrico Pandian (imprenditore seriale); per iscriversi gratuitamente: EVENTBRITE VERONA—