FeditalImprese-Piemonte è vicino agli imprenditori e chiede annullamento delle tasse

FRANCESCO D’ALESSANDRO (FeditalImpresePiemonte.org)

“Mi unisco alla cordata di imprenditori che si stanno mobilitando per chiedere non la sospensione ma l’annullamento delle tasse, gabelle e bollette per il periodo di chiusura delle nostre attività. E’ indispensabile assicurare liquidità a tutte le aziende” a parlare è Francesco D’Alessandro, Segretario Regionale Feditalimprese Piemonte. “In uno stato democratico ciascuno deve fare la sua parte” conclude D’Alessandro “per questo accogliamo l’invito della Presidente Lorenza MORELLO e attendiamo riscontro dal Governo proponendo un tavolo unico di trattative delle parti sociali”

LORENZA MORELLO APM (AVVOCATI PER LA MEDIAZIONE) STOP A TASSE IMPRESE

“Da diverse settimane, quasi a cadenza quotidiana, assistiamo ai legittimi sfoghi degli imprenditori che continuano a dire, giustamente, di non poter riaprire a debito, dal momento che tasse e imposte sono state solo sospese per pochi mesi”. Ad affermarlo e’ la giurista d’impresa Lorenza Morello, presidente di Avvocati per la Mediazione, che aggiunge: “Alla luce di tutto cio’, credo che molte associazioni di categoria, partendo da quelle dell’area nord ovest del Paese con cui interagisco di frequente, dovrebbero alzare la voce con il Governo e chiedere lo stop definitivo di tasse, bollette e tutte le incombenze maturate durante il periodo di lockdown. Siamo a disposizione per mettere le parti intorno a un tavolo e trovare la soluzione migliore per le imprese, soprattutto le PMI, che rappresentano l’asse portante dell’economia italiana”.