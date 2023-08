Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà oggi il benvenuto a Execus S.p.A. su Euronext Growth Milan. Execus S.p.A. è una PMI innovativa che affianca e supporta aziende e liberi professionisti nella pianificazione di strategie per la lead generation e lead management tramite l’utilizzo di social network (in particolare Linkedin), sia attraverso servizi di consulenza, di formazione aziendale sulla vendita e di presenza su LinkedIn sia tramite campagne volte all’integrazione dei sistemi di vendita.

Execus S.p.A. rappresenta la diciannovesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, portando a 198 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. Si tratta della quarantesima quotazione del 2023 su Euronext.

In fase di collocamento Execus S.p.A. ha raccolto €0,9 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 11,03% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a €8,4 milioni.

Andrea Stecconi, Amministratore Delegato di Execus, ha dichiarato: “Execus, player primario nel settore del social selling, dal 2019 ad oggi ha conseguito il raggiungimento di importanti obiettivi, colto gli stimoli esterni e superato innumerevoli sfide grazie alla tenacia e alle intuizioni dei soci fondatori. La quotazione di oggi su Euronext Growth Milan si configura come il più prestigioso dei traguardi sinora raggiunti e come il più forte stimolo per far sì che l’azienda continui a crescere non solo a livello organico ma anche attraverso gli strumenti offerti dai mercati pubblici. Voglio ringraziare il nostro team, i nostri collaboratori e i professionisti che hanno reso possibile questa operazione nonché tutti gli investitori che, insieme a noi, ci hanno creduto e a cui chiediamo di sostenerci nei prossimi anni per continuare a crescere e a raggiungere nuovi sfidanti obiettivi.”

Execus S.p.A. debutta su Euronext Growth Milan

Redazione LMF – 04/08/2023 12:41:58

