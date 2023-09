Ethereum e Bitcoin sono commodities? Così parrebbe, secondo una recentissima sentenza negli USA

Ethereum e Bitcoin sono commodities —

A New York la giudice Katherine Polk Failla dichiara Ethereum e Bitcoin come commodities (vogliamo tradurre “cripto materie prime”?) mentre respinge la causa Uniswap, offrendo una posizione definitiva nella battaglia in corso sulla giurisdizione SEC contro CFTC.

Con una mossa che ha scosso la comunità delle criptovalute, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla ha respinto un’azione legale collettiva (class action) contro Uniswap e ha dichiarato Ethereum (ETH) una commodity, una merce. Secondo un recente rapporto di Coin Telegraph, questa decisione rivoluzionaria offre una posizione definitiva nella battaglia giurisdizionale in corso tra SEC e CFTC.

Ethereum: una merce, non un titolo

La sentenza del giudice Failla ha chiarito che Ethereum e Bitcoin sono “cripto materie prime”, minando le argomentazioni che cercavano di classificare questi token secondo le leggi sui titoli. Come ha affermato @BillHughesDC in un tweet, la causa contro Uniswap è stata respinta.

Sei investitori in criptovalute avevano intentato una causa nell’aprile 2022 dopo essere caduti preda di una truffa che coinvolgeva i token Uniswap. I ricorrenti hanno sostenuto che Uniswap Labs controllavano i suoi pool di liquidità, compresi quelli creati dai truffatori, e quindi dovrebbero essere ritenuti responsabili. Il giudice Failla ha respinto queste argomentazioni, affermando che le istanze dei querelanti sarebbero state meglio affrontate dal Congresso, non dalla corte.

La sua sentenza ha indicato che è contrario alla logica ritenere una piattaforma software responsabile dell’uso improprio da parte di terzi.

Incertezze normative La sentenza arriva in un momento cruciale, poiché i regolatori finanziari statunitensi come la SEC e la CFTC sono alle prese con la giurisdizione delle criptovalute. La stessa giudice Failla sta anche supervisionando la causa della SEC contro Coinbase, aggiungendo più peso al suo giudizio su Uniswap.

Category: Criptovalute, LMF crypto | Tags: Bitcoin, Ethereum